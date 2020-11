Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Katie sta male

Beautiful, anticipazioni puntata 27 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 27 novembre, Katie continua a non sentirsi bene e non riesce a capire i motivi del suo malessere. Però non vuole preoccupare Bill né il figlio e per questo si tiene per sé questi timori. Wyatt, dopo aver ricevuto la visita di Flo, sembra non essere del tutto insensibile al fascino della ragazza e per questo motivo ha destato le preoccupazioni di suo padre Bill. Quando viene raggiunto da Sally per trascorrere la serata insieme, però, sembra accantonare il pensiero dell’ex fidanzata e si concentra piuttosto sui racconti della Spectra che gli dice come la madre sia stata sgradevole nei suoi confronti. Brooke continua a pensare che Thomas possa essere un pericolo per tutta la famiglia mentre Shauna, convinta che Flo debba riconquistare la sua posizione all’interno della famiglia Logan, la sprona a continuare a provare con Wyatt, convinta che il ragazzo sia ad un passo dal cedere e dall’accettare di perdonarla.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci su dove eravamo rimasti a Beautiful. Bill e Katie sono molto categorici nel dire a Waytt che deve assolutamente stare attento perché Flo proverà a riconquistare la sua fiducia ed insinuarsi di nuovo nella sua vita. Il ragazzo in effetti conferma di aver ricevuto una sua visita in ufficio e così Bill decide di dare ordine alle guardie di non farla più avvicinare. È, però, molto preoccupato dalla foga con la quale il ragazzo difende la sua fidanzatina del liceo, ammettendo che ha fatto una cosa orribile ma al tempo stesso provando a discolparla dicendo che è stata raggirata da Reese. I due tornano a casa e Wyatt riceve una visita inaspettata: è proprio Flo che ha comprato del cibo indiano da asporto e vuole convincerlo a cenare insieme e parlare ancora del loro rapporto. Wyatt, però, le dice che per quella sera ha altri programmi e la ragazza capisce che si riferisce a Sally. In effetti la Fulton vorrebbe chiedergli se pensa di tornare con la Spectra ma ha il coraggio di fargli la domanda diretta. Cerca, però, di farsi forte di quello che la madre le ha detto per convincerla ad andare da Wyatt e cioè che il ragazzo la ama ancora e sicuramente ora sarà arrabbiato ma presto riuscirà a perdonarla spinta proprio dai sentimenti che prova per lei.

Shauna è talmente convinta di quello che dice da decidere di andare da Quinn e fare leva sulla loro amicizia per provare a convincere la moglie d Eric a stare dalla sua parte. L’obiettivo, infatti, è quello di far parlare la donna con suo figlio Wyatt per convincerlo a perdonare Florence. Quinn vuole molto bene sia a Shauna che a sua figlia, in pratica le sue uniche amiche, ma sa perfettamente che suo marito Eric è molto in collera con entrambe e non accetterà mai di riaverle intorno. Tuttavia è anche spaventata dal fatto che Sally possa riconquistare il cuore di suo figlio. Proprio qualche ora prima fra Quinn e la Spectra c’è stato un aspro confronto perché ha detto alla ragazza che, anche se Flo sembra apparentemente fuori gioco, Wyatt l’ha sempre amata e probabilmente ancora la ama quindi non è detto che non possa perdonarla. In realtà, però, è allarmata dal fatto che Sally possa riuscire a irretire il figlio a tal punto da spingerlo fra le sue braccia. Anche la Spectra è molto turbata per lo scontro che ha avuto con la madre dell’uomo che ancora ama e si sfoga con Pam che in passato ha anche lei avuto problemi con Quinn e sa come prenderla. Sally, però, si consola all’idea che quella sera sarà fra le braccia di Wyatt e potrà allontanare questi brutti pensieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA