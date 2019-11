Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 novembre: le confessioni di Taylor e Steffy

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 NOVEMBRE

Nell’episodio di oggi, 27 Novembre della soap opera di Beautiful, si vedrà che a casa di Eric è tutto pronto per festeggiare il Natale. Brooke inoltre sarà molto triste, dopo aver saputo che il figlio Rick e Maya stanno divorziando. Steffy trascorrerà il Natale nella sua abitazione, in compagnia della figlia e della madre, dato che Hope non desidera proprio vedere la Hayes. Per il giorno di Natale, quindi, a casa di Eric arriveranno diversi ospiti. Tra questi ci sarà anche un personaggio inaspettato. Si tratterà di Bridget, che si presenterà a sorpresa dai Forrester. Brooke e Eric saranno quindi molto contenti di rivedere la figlia e l’arrivo della ragazza porterà gioia e serenità nella famiglia dello stilista. Liam è Hope inoltre penseranno di fare un viaggio prima che la loro bambina nasca. I due allora progetteranno di passare gli ultimi giorni di gravidanza della Sharpe sull’isola di Catalina, lontani da Los Angeles.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei precedenti episodi della soap opera di Beautiful, è accaduto che Steffy è venuta a sapere da Hope che lei non vuole che Taylor trascorra le festività natalizie con tutta la famiglia, in quanto la presenza della donna non è gradita. La giovane Forrester non è riuscita quindi a comprendere il motivo per cui la Sharpe provi tanto astio nei confronti della madre. La ragazza, però, non intende escludere la Hayes dalla sua vita e inoltre ha preso una decisione importante. Steffy sta pensando di adottare una bambina, per poter dare una sorellina alla piccola Kelly. Liam ha dovuto consolare ancora una volta Hope, che è sempre più gelosa della figlia di Taylor. Il giovane Spencer ha ribadito allora alla compagna che vuole solo lei. I due ragazzi, poi, hanno pensato parecchio al nome da dare alla bambina che sta per nascere, e intendono chiamare la loro piccola Beth. In contemporanea, la Hayes sembra aver trovato un nuovo alleato, che è appunto Reese. Ma l’uomo pare essere unicamente interessato ai soldi della ex psichiatra. Infine, la felicità di Zoe e Xander è funestata dalla presenza ingombrante di Emma, che continua ad amare perdutamente il ragazzo. Steffy è molto nervosa e in ansia, in quanto le festività natalizie sono sempre più vicine. La ragazza inoltre è triste, poiché ha capito che per Natale Taylor non può assolutamente mettere piede in casa Forrester. Ad un certo punto, quindi, la Hayes ritorna nell’abitazione della figlia e le dice che ha iniziato a frequentare seriamente Reese, il padre di Zoe, dato che l’uomo le piace parecchio. Steffy, allora, chiede alla madre se per caso lei ha raccontato al ginecologo della sparatoria di Bill, ma la donna la rassicura, confessandole di non aver detto nulla a Reese dei problemi che lei ha con Spencer. In compenso, però, Taylor dice alla Forrester che lei ha parlato con il suo nuovo spasimante delle difficoltà quotidiane che è costretta a vivere per colpa di Hope e Brooke, e che l’uomo si è offerto di aiutarla a risolvere i suoi problemi. Dopo aver ascoltato le confidenze della madre, Steffy le dice di essere prudente nei confronti di Reese e di non commettere degli errori. Nel frattempo, Maya comunica alla famiglia Forrester che ha deciso di divorziare da Rick. Tutti sono molto preoccupati per la giovane Avant, ma la giovane è sicura che lei e l’ex marito avranno un rapporto civile per amore della figlia che hanno insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA