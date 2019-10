BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Brooke affronta Taylor

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 27 OTTOBRE 2019

Anche oggi su Canale 5 vedremo una nuova puntata di Beautiful, dove saranno sempre le vicende legate a Taylor a tenere banco. In particolare incontrando Hope rinfaccia a lei e alla madre di aver rovinato la famiglia di Kelly. Steffy intanto è preoccupata perché Liam ha rivelato il loro segreto a Hope. Brooke non è tranquilla in tutta questa faccenda, da eterna rivale vuole fare in modo che Taylor stia più lontana possibile dalla sua famiglia, soprattutto dopo che Hope rivela alla madre che è stata proprio Taylor a sparare a Bill. Brooke decide quindi di affrontare Taylor e questa la prega di non non denunciarla, ma lei agguerrita si reca da Bill per convincerlo a farlo. Nel frattempo Quinn è gelosa di Donna che, con l’aiuto di Pam, fa la modella per Erik.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi di Beautiful abbiamo visto che dopo il ritorno di Taylor a Los Angeles, Liam si pare preoccupato della salute mentale della mamma di Steffy che ha accolto a braccia aperte convinta che si sia riabilitata con le cure ricevute dopo lo sparo a Bill. Mentre la polizia ancora cerca invano di rimettere insieme i pezzi dell’attentato a Bill chiedendo collaborazione da parte della vittima, Taylor si sfoga circa le sue paure con Steffy. Taylor non riesce a capacitarsi di aver quasi ucciso un uomo e cerca rifugio tra le lacrime parlando con sua figlia, preoccupata del fatto che Bill possa ancora denunciarla. Nel frattempo Brooke, Liam e Hope discutono sugli ultimi preparativi prima della nascita della figlia dei due. Brooke è convinta del fatto che una volta nata la bambina Liam si dedicherà totalmente a Hope e alla piccola di cui ancora non hanno scelto un nome.

Bill nel frattempo nella soap Beautiful non pensa ad altro che a Taylor, a quel giorno, sperando di aver fatto bene a non denunciarla. Mentre Liam va a trovare la figlia, Hope dal canto suo è preoccupata per la sua collezione che probabilmente non verrà mai vista da nessuno visto che i fondi dell’azienda sono stati utilizzati per la collezione di Steffy. Taylor va a trovare Bill per chiedergli se è ancora intenzionato a non denunciarla, mentre Liam scopre che Taylor è tornata tramite Steffy ed è preoccupato per le condizioni mentali della donna che tentò di uccidere il padre.



