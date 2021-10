Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Shauna vuole dire la verità, ma Quinn…

Beautiful, anticipazioni puntata 27 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Shauna continua a sentirsi tremendamente in colpa aver ingannato Ridge e per questo motivo vorrebbe confessargli tutto. Quinn, però, non è d’accordo e pensa che una notizia del genere spingerebbe direttamente l’uomo fra le braccia di Brooke. Insiste, invece, affinché la nuova cerimonia per i voti nuziali venga fatta il prima possibile così da togliere alla Logan ogni speranza. Anche Ridge sembra finalmente cedere alle pressanti richieste di Quinn, per cui acconsente alla celebrazione. Così in ufficio incontra Brooke e ne approfitta per dirle che a breve si terrà questo evento. La notizia, come prevedibile, getta Brooke nello sconforto e la donna lo prega di ripensarci.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy scoppia a piangere all’improvviso dopo che ha avuto una brutta reazione di fronte alle pillole cadute e si rende conto che effettivamente soffre di una dipendenza e ha bisogno di aiuto. Dopo che la situazione della figlia è sistemata, Ridge si sente finalmente più sereno e decide di tornare a casa del padre per cambiarsi e poi andare al lavoro. Viene però braccato da Quinn che ancora una volta è decisa a convincere il figliastro a celebrare un nuovo matrimonio con Shauna, una cerimonia simbolica che abbia però l’obiettivo di far capire a Brooke una volta e per sempre che il suo legame con il Forrester è stato interrotto senza rimedio. Ridge, che fino a quel momento ha sempre opposto resistenza a questo suggerimento perché non se la sentiva di fare un torto così grande alla Logan, ora si trova in una condizione psicologica di estrema fragilità e sembra lasciarsi convincere dalle argomentazioni della Fuller.

Negli uffici della Forrester Brooke aggiorna Donna sulle ultime vicende che hanno visto Steffy protagonista e di come alla fine la ragazza si sia convinta ad andare in riabilitazione. Le due vengono però interrotte dall’arrivo di Zoe che è venuta a portare dei documenti a Steffy e Ridge, motivo per cui le Logan devono aggiornarla sulle condizioni della presidentessa della Forrester. La modella è molto turbata da quello che viene a sapere e pensa di essere in parte responsabile della situazione, visto che per mesi ha taciuto che Phoebe fosse in realtà Beth. Per questo motivo decide di scusarsi ancora una volta con Brooke dicendole che sarebbe davvero felice di poter ricevere da lei il perdono che ha avuto anche da Hope. La Logan senior è convinta del sincero pentimento della ragazza. Poi le tre iniziano a parlare di Ridge e della fine del suo matrimonio con Brooke, visto che l’uomo ha sposato Shauna anche se apparentemente a sua insaputa. Anche in questo caso la Buckingham fatica a credere a tutte le storie che ha sentito in giro, anche perché conosce bene l’amore che lega i due e pensa che alla fine il Forrester metterà fine a questo suo matrimonio farsa per tornare con la donna che ama. Brooke non nasconde che questo sarebbe anche il suo desiderio anche se teme di non riuscire a perdonarlo per aver sposato un’altra donna, anche se era completamente ubriaco.

