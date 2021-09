Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 settembre: Eric e Katie aiutano Brooke e Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 27 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 27 settembre, della soap opera “Beautiful” Katie ed Eric pensano di fare qualcosa per aiutare la sorella e il figlio a tornare insieme. Intanto l’incontro fra Brooke e Ridge sembra essere molto distensivo e i due giurano di amarsi ancora e sono molto rammaricati per come sia finita la loro storia e per gli errori commessi da entrambi. Alla conversazione assiste non vista Quinn che è molto preoccupata per una riconciliazione fra i due, così chiama di nascosto Bill Spencer e lo invita a raggiungerla immediatamente a casa, senza spiegargli il motivo di tanta fretta. Shauna è andata a trovare Wyatt e Flo a casa loro e riceve molte chiamate da parte di Quinn che le lascia diversi messaggi. La Fulton cerca di ignorarla ma freme perché ha paura che il suo matrimonio sia in bilico e che il Forrester possa decidere di annullare il matrimonio per tornare con la Logan.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“, Shauna è molto felice per il suo matrimonio con Ridge e ne parla con la sua amica Quinn. La Fulton però continua a sentirsi in colpa perché pensa che il suo matrimonio si fonda sull’inganno. Quinn cerca di minimizzare le sue preoccupazioni ma Shauna si chiede che cosa accadrebbe se Eric e Ridge, o anche la stessa Brooke, scoprissero che è stata proprio lei, sul suggerimento della Fuller, a mandare il messaggio a Carter. A casa Forrester, Eric sprona Brooke a non arrendersi con Ridge perché sicuramente il figlio avrà fatto tanti errori ma di certo la ama ancora. La Logan gli dice che sa benissimo che dietro ai suoi problemi con l’ex marito ci sono le manovre di Shauna e Quinn ma è altrettanto vero che Ridge è stato molto impulsivo e questo non è da lui. Eric ribadisce che non ha intenzione di crocifiggere sua moglie ma pensa comunque che non dovrebbe perdere le speranze di rimettere in piedi la sua storia con Ridge.

Anche Katie prova a far ragionare Ridge sul fatto che Brooke può aver fatto tantissimi errori ma che comunque è lui l’unico uomo che lei abbia mai davvero amato, quindi lo invita a ripensare al suo rapporto con Shauna, visto che non è convinta che lui la ami davvero. Il Forrester ammette di provare per la sua ex moglie dei sentimenti molto forti ma per il suo futuro desidera qualcuna che si dedichi completamente a lui e pensa che Shauna potrebbe essere la persona giusta. Ridge torna a casa del padre dove incontra Brooke che ha appena terminato di prendere un caffè con Eric. Negli uffici della Forrester, Eric incontra Katie e le chiede come stia dopo la rottura con Bill. La più piccola delle Logan, però, non vuole parlare dei suoi problemi ma del rapporto fra Ridge e Brooke: entrambi si trovano d’accordo nel pensare che i due si amino troppo per interrompere così la loro relazione.

