Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Vinny non sopporta Finn…

Nella puntata di oggi, giovedì 28 aprile, della soap opera “Beautiful” Thomas non è convinto che quello che Vinny gli ha detto sia davvero corrispondente alla verità, però non ha prove per dimostrare il contrario, così gli dice che se scoprirà in futuro che gli ha mentito, non lo perdonerà mai. Steffy alla fine decide di permettere a Finn di accompagnarla alla visita ginecologica di controllo. In ospedale, Finn ha uno scontro con Vinny che lo accusa di essere spocchioso nei suoi confronti perché è solo un tecnico di laboratorio: si evince chiaramente che quest’ultimo non sopporta il nuovo compagno di Steffy. Katie raduna le sue sorelle perché vuole parlare con loro di Flo e del fatto che ormai dovrebbe essere accettata in famiglia, visto anche che le ha donato un rene. Brooke, però, è sempre molto restia a perdonarla visto che ha fatto soffrire molto sua figlia Hope.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope raggiunge Steffy in ufficio e le chiede come si sente, se ha ancora le nausee mattutine e altre informazioni. La Forrester si sente davvero felice per questo interessamento e pensa che la ragazza si stia finalmente rasserenando, così le ricorda che qualsiasi cosa succeda, loro due saranno sempre presenti ognuna nella vita dell’altra. Più tardi Steffy viene raggiunta da Finn che vuole accompagnarla alla visita dalla ginecologa e la giovane sembra felice che il compagno si faccia coinvolgere. Peccato, però, che anche Liam la raggiunga con la stessa intenzione, dicendo che visto che è il padre vuole essere presente in tutti i momenti importanti e questo inevitabilmente crea tensione fra i due uomini, che si ripercuote su Steffy. Intanto Thomas prova insistentemente a parlare con Vinny il quale finalmente gli risponde al telefono ma gli dice di non aver tempo per vedersi perché deve lavorare. Proprio in quel momento entra Hope la quale sente che Thomas sta litigando a telefono con l’amico ma non riesce a capire che lo stilista gli sta chiedendo se ha manomesso il test di paternità. Gli chiede, però, se c’è qualcosa che non va con Vinny ma lo stilista svia il discorso chiedendole se sta meglio.

Wyatt va da Katie e le dice che ha bisogno di parlarle. La Logan pensa che si tratti di Bill e che il figlio voglia perorare la sua causa per farli tornare insieme ma il ragazzo spiega che, per quanto una loro riconciliazione li renderebbe molto felici, in realtà si tratta di altro. È venuto, infatti, per parlare di Flo e per cercare di capire se ci sono i presupporti affinché lei possa essere perdonata per quello che ha fatto nella vicenda di Beth. Spiega che la ragazza non sa nulla e che è una sua iniziativa ma sa quanto soffre stando lontano dalla sua famiglia di origine e vorrebbe quindi che Katie e le sue sorelle le dessero un’altra opportunità. Katie è titubante, non sa cosa dire, ma Wyatt le ricorda che Flo non ci ha pensato due volte quando le ha donato un rene per permetterle di vivere, quindi dovrebbe essere più comprensiva con lei. Anche Flo, non sapendo che il fidanzato sta provando a farla riconciliare con le zie, tratta lo stesso argomento ma questa volta con Shauna. La giovane Fulton ammette con sua madre di sentirsi incompleta visto che non riesce a farsi accettare dalla famiglia di suo padre, anche se è perfettamente consapevole del fatto che si tratti solo di una situazione nella quale lei stessa ha contribuito a mettersi, visto che si è lasciata coinvolgere da Reese nel rapimento di Beth. La mamma, però, prova a dirle che non deve colpevolizzarsi così tanto perché è stata solo troppo ingenua nel lasciarsi coinvolgere dagli eventi.

