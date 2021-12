Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Hope si fida di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 28 dicembre

Nella puntata della soap opera statunitense “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 dicembre, Hope crede alle scuse di Thomas e quindi gli dice non solo di non restituire il manchino se per lui è fonte di ispirazione ma anche di continuare così perché sta facendo un ottimo lavoro. Liam è sorpreso quando sente da Finn che anche lui un parte crede a Thomas, soprattutto quando dice che lo Spencer non riesce a staccarsi del tutto da Steffy, invitandolo a riflettere su quanto il suo comportamento possa ferire Hope. Carter cerca di incoraggiare Paris nel frequentare Zende ma sia lui che la ragazza restano molto sorpresi nel sentire il disappunto di Zoe circa una possibile relazione fra il Forrester e sua sorella.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Hope vede il manichino di Thomas e...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Liam prova a convincere Steffy della pericolosità di suo fratello e le dice che lo stilista può continuamente provare a manipolare le persone che gli sono intorno proprio perché c’è chi, come sua sorella, gli vuole bene e cerca di vedere il buono che c’è in lui. La ragazza, però, lo accusa di essere melodrammatico, in particolare quando dice di voler salvare Hope dalle grinfie di Thomas, perché la presenza di un manichino con le fattezze della moglie nel soggiorno dello stilista può avere mille spiegazioni diverse e non è detto che sia per forza un segno della sua follia. Liam si sente molto frustrato perché non riesce a capire come sia possibile che solo lui si rende conto della pericolosità di Thomas mentre tutti gli altri, per l’ennesima volta, si sono fatti manipolare da lui. Proprio per questo motivo decide di andare a parlare con l’unica persona che è in grado di capire la vera natura dello stilista e che magari può aiutarlo a far capire sia a Hope che a Steffy che Thomas ha bisogno di un aiuto professionale che va ben al di là di una chiacchierata mensile con Taylor. Raggiunge quindi Finn in ospedale e senza mezzi termini gli dice che ha bisogno del suo appoggio per individuare il modo migliore per comunicare con Steffy e Hope e far capire loro della pericolosità di Thomas.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Thomas e Liam, confronto acceso

Intanto Hope è a casa dello stilista e gli chiede spiegazioni sul perché non abbia detto a Charlie che il manichino della Hope For The Future era a casa sua. Aggiunge, poi, che negli ultimi tempi ha molto apprezzato il suo percorso di miglioramento e non vorrebbe scoprire proprio ora dei passi all’indietro dello stilista. Thomas esordisce dicendo che Liam è una testa calda ma non vuole certo parlare male di lui perché non è più quel tipo di persona. Tuttavia quando poche ore prima è andato a casa sua non gli ha dato il tempo di spiegargli che il manichino era lì solo come fonte di ispirazione: quando lo ha visto in ufficio ha provato qualcosa di mai sentito prima e solo dopo è riuscito a creare quei disegni così apprezzati sia da lei che da Zoe che gli sono valsi il ritorno alla sua collezione. La sua intenzione era quello di restituire il manichino e se non ha detto niente prima è stato solo perché non immaginava come avrebbe potuto reagire la Logan di fronte ad una cosa del genere e non voleva turbare i loro rapporti. Negli uffici della Forrester, Paris racconta con un certo imbarazzo a sua sorella dell’episodio nel quale Zende l’ha sentita commentare con Donna quanto sia bello e affascinante. Zoe prova a minimizzare, dicendo che non c’è nulla di male nel fare degli apprezzamenti ma proprio mentre ripete quanto sia sensuale, carismatico e meraviglioso il Forrester, entra Carter che non senza divertimento si rende conto che i commenti non sono destinati a lui ma al suo amico Zende.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Liam non crede a Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA