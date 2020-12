Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Ridge prova a convincere Brooke ma..

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 28 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, lunedì 28 dicembre, di Beautiful Ridge prova a convincere la moglie Brooke a perdonare Flo perché il gesto di donare il rene è stato davvero importante. La Logan, però, non ha intenzione di ascoltarlo così come non vuole più che Thomas lavori alla Forrester, considerandolo colpevole al pari di Flo. Questa chiusura causa una profonda spaccatura fra i due. Intanto proprio il giovane Forrester riesce a trovare una nuova e insospettabile alleata nella sua battaglia per distruggere Brooke Logan: si tratta di Zoe Buckingham che proprio per volontà della moglie di Ridge è stata allontanata dalla casa di moda e messa ai margini della società. Thomas le proporrà di unirsi a lui nella lotta per vendicarsi di una donna che ha fatto del male ad entrambi. Zoe è spaventata ma è anche molto tentata di far soffrire la donna che ha rovinato la sua vita e ha costretto il padre a finire in carcere.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke e Hope sono molto contrariate e accusano Flo di aver donato un rene alla zia nella speranza di poter ottenere il perdono della famiglia Logan. Shauna interviene dicendo che Flo ha voluto mantenere il segreto perché aveva paura che se le sorelle avessero saputo che la donatrice era Flo, non avrebbero accettato il rene che invece ha permesso di salvare la vita di Katie. Questa spiegazione non sembra convincere le altre ma Katie chiede a Flo il motivo per cui ha deciso di donarle il rene. Flo allora spiega di sapere che ha ferito tante persone in passato e quindi voleva rimediare in parte al male che ha fatto. Soprattutto ha scelto di darle un suo rene perché vuole che il padre, che non ha mai conosciuto se non attraverso i racconti delle zie, sia fiero di lei, potendo riconoscere dall’alto qualcosa di lui nella figlia che non ha mai conosciuto. Interviene Donna che si scusa con Brooke e chiarisce che questo gesto non le farà ottenere il perdono ma pensa che sia doveroso ringraziare Flo per il sacrificio che ha fatto. Brooke e Hope, però, ribadiscono che per quanto le sono grate per aver salvato Katie, comunque questo non la farà riaccettare in famiglia perché le ha fatto soffrire troppo.

Anche Katie vuole dire la sua e, pur specificando che non chiederà mai alle altre di perdonarla e riaccettarla, è comunque riconoscente alla nipote perché grazie a lei non solo ha riavuto indietro la sua vita ma ha comunque potuto consentire a Will di avere ancora una madre. Poi aggiunge che Storm sarebbe stato sicuramente fiero di lei. Anche Waytt e Sally parlano di Flo. I due, infatti, sono al cottage e si prendono cura di Beth mentre i genitori sono in ospedale da Katie. La Spectra è molto preoccupata perché, ora che ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato, teme che il ragazzo possa averle fatto la proposta sull’onda dell’emozione ma non sia davvero convinto dei suoi sentimenti perché in fondo ancora innamorato di Flo. Waytt fa di tutto per rassicurare la fidanzata, dicendole che Flo l’ha deluso troppo e che non pensa ci sia nulla che lei possa fare per riuscire a farsi perdonare. Quando Sally gli fa presente che la ragazza è stato il suo grande amore di gioventù, lo Spencer le risponde che in realtà quella fase della sua vita è finita e che è davvero felice di essere tornato con lei, per cui deve smetterla di preoccuparsi e pensare solo a scegliere insieme a lui l’anello di fidanzamento che merita, per poi iniziare a pensare alla data delle nozze e a tutti i particolari che devono essere decisi per l’evento.





