Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Zoe non vuole Paris alla Forrester

Beautiful, anticipazioni puntata 28 febbraio

Nella puntata di oggi, lunedì 28 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Hope sente parlare Steffy e Liam di un segreto da tenere nascosto e la ragazza vuole saperne di più, Steffy le dice che il marito le sta organizzando una cena a sorpresa, per il momento la Logan crede alle parole della stilista. Wyatt e Flo incontrano Finn a casa della Forrester e hanno modo di fare la sua conoscenza. Zoe dà l’impressione che non voglia la sorella alla Forrester e inventa scuse poco convincenti per far cambiare parere a Carter che invece la vorrebbe vedere lavorare per la Fondazione Forrester.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Hope scopre tutta la verità?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Thomas dopo l’operazione alla testa è uscito dall’ospedale e la convalescenza la sta facendo nella casa di suo padre e Brooke. Il Forrester è assistito da Hope e questo particolare non piace a Liam, che confida a Steffy quanto sia difficile per lui vederlo tutti i giorni, ricordando il loro tradimento. Liam è destabilizzato, non pensava che fosse così difficile gestire la situazione: quando Hope lo guarda negli occhi e dice di amarlo, l’unico sentimento che prova è un immenso senso di colpa nei suoi confronti. Thomas trascorre molto tempo in compagnia di Hope e l’affetto che prova per la donna non è cambiato. È rammaricato nei confronti della Logan perché sa che con il suo comportamento sconsiderato ha rovinato il bel rapporto che c’era tra di loro. Prima dell’incidente stava apportando dei radicali cambiamenti nella sua vita, quello che è accaduto dopo non lo riguarda, non era lui, ora spera che Hope possa credere alle sue parole.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Brooke non si fida di Thomas, Liam...

Carter ha avuto un colloquio con Paris e ha chiesto a Ridge di controllare il suo curriculum, ritiene che ha tutte le potenzialità per entrare a far parte dell’organico della Forrester. Lo stilista chiede alla ragazza di parlarle delle sue esperienze lavorative e scopre che si è laureata con buoni voti e da anni lavora per il sociale. La ragazza gli spiega che le esperienze sul campo le hanno facilitato gli studi, diventando una parte integrante della sua vita. Ha collaborato con organizzazioni credibili, ha dato assistenza ai bambini che necessitavano di cure mediche e alimentazione adeguata. Operando all’interno di queste organizzazioni si è resa conto come un bambino che può ricevere pasti sicuri a casa e quotidiani riesca a raggiungere buoni risultati a scuola, ha meno problemi comportamentali e questo lo porta a ottenere migliori risultati su tutti gli aspetti della vita. Quando ha operato in Africa si è occupata della realizzazione di scuole e pozzi d’acqua, il desiderio di Paris è di fare di più per aiutare un maggior numero di persone e può riuscirci grazie all’aiuto di aziende che hanno il suo stesso obiettivo. Paris è dell’idea che per affrontare i grandi problemi sistemici deve ampliare il raggio di azione. A questo punto Ridge le propone di entrare a far parte del team e sostituire uno dei membri della Fondazione che è andato in pensione. Carter confida a Zoe che per Paris sarebbe una buona opportunità occuparsi della Fondazione, ma la Buckingham non la pensa allo stesso modo: Paris è inesperta, è appena uscita dal college e non ha le credenziali per occupare una posizione così importante.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Thomas accolto da Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA