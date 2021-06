Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Ridge bacia Shauna, Brooke contro Quinn

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 28 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 28 giugno, della soap opera statunitense “Beautiful” Shauna ha paura di soffrire troppo se lascerà che Ridge vada con lei a Las Vegas. Teme, infatti, che una volta che al Forrester sarà passata la rabbia nei confronti della moglie, la abbandonerà nella città dei casinò per tornare a Los Angeles e riconquistare Brooke. Ridge la convince con un romantico bacio. Bill ha deciso di lasciare la casa che divide con Katie, per darle tempo per riflettere su quanto è successo. Non ha intenzione di rinunciare a lei e a suo figlio Will e farà di tutto per riconquistare la sua fiducia. Brooke, anche se sta vivendo un momento difficile, pensa davvero di riuscire a farsi perdonare sia da sua sorella che da suo marito, rimettendo ogni cosa al suo posto. Dice così a Quinn che non riuscirà mai ad averla vinta e che prima o poi riuscirà a ricambiare con la sua stessa moneta.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill raggiunge Katie a casa e la trova intenta a fare le valigie. Spencer prova a convincere la compagna che il video che ha visto a casa di Brooke rappresenta solo un momento di debolezza di due persone che un tempo si sono amate. Katie non ha nulla da temere perché è solo lei la donna con la quale vuole trascorrere tutta la sua vita e sia lui che la sorella si sono resi conto subito di aver fatto una sciocchezza che non avrebbe dovuto ripetersi mai più. La donna, però, non è più intenzionata ad ascoltare queste storie: per troppo tempo ha sofferto e si è sentita umiliata per i sentimenti che il suo compagno e Brooke provavano l’uno per l’altra e ora non ha più intenzione di sopportare oltre. Katie non sa cosa farà del suo futuro perché in questo momento è solo impegnata a preoccuparsi per suo figlio Will, per far sì che la rottura del rapporto fra i suoi genitori non sia un trauma troppo grande per il bambino. Quando Bill si rende conto che questa volta la delusione della compagna è troppo grande e non otterrà il suo perdono, le dice che non è giusto che sia lei a doversene andare per un errore commesso da altri, quindi le propone di restare in quella che fino a quel momento è stata la loro casa: sarà lui a cercare un’altra sistemazione.

Brooke pensa che sia stato l’odio la molla che ha spinto Quinn a mostrare a tutti il video del bacio ma la Fuller la corregge: quello che lei odia è il menefreghismo con il quale la Logan è riuscita a calpestare i sentimenti di Ridge e Katie pur di ottenere quello che voleva, per questo ha deciso di dimostrare a tutti chi sia in realtà Brooke Logan. Ora la madre di Waytt spera solo che né il marito né la sorella la perdonino mai per quello che ha fatto. Ridge dice a Shauna che è intenzionato a partire con lei per Las Vegas. La Fulton, però, lo invita a riflettere bene: in realtà è ancora innamorato di sua moglie e partire vorrebbe dire solo scappare dai suoi problemi matrimoniali. Il Forrester ammette di aver amato Brooke per gran parte della sua vita ma aggiunge anche che ora è arrivato il momento di aprire gli occhi su una donna che si lascia facilmente distrarre da tutto quello che hai suoi occhi luccica, dimenticandosi velocemente e senza rimpianti delle persone che le vogliono bene. Per questo Ridge ha deciso di porre fine per sempre al suo matrimonio e di iniziare una nuova vita accanto ad una donna che sappia apprezzarlo al di là di ogni cosa, sempre che alla Fulton la cosa interessi ancora.

