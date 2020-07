Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 luglio 2020: Liam a letto con Steffy?

Beautiful, anticipazioni puntata 28 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 28 luglio, la droga che Thomas ha somministrato di nascosto a Liam fa il suo effetto e il ragazzo inizia ad essere troppo allegro e a comportarsi in modo strano. Questo fa innervosire molto Hope che ritiene che l’uomo stia dimenticando troppo in fretta la morte della loro piccola Beth. Per questo motivo la Logan decide di andarsene subito e Thomas è molto lesto nel farle da cavaliere e offrirsi di accompagnarla a casa, non prima di aver insistito con la sorella affinché dichiari finalmente a Liam i suoi sentimenti e faccia di tutto per riprenderselo. Steffy è combattuta perché da un lato non vuole approfittare della situazione di Liam e dell’altro sa di amarlo molto e non vuole rinunciare alla loro ritrovata famiglia. Waytt e Flo si apprestano ad iniziare la loro convivenza e trasferiscono nella nuova casa tutte le cose della ragazza: lo Spencer non vede l’ora di raccontarlo al fratello.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. La festa sulla spiaggia si svolge fra alti e bassi e c’è un evento che turba un po’ tutti: Hope chiede di tenere in braccio la piccola Phoebe e poi la chiama con il nome di Beth. Questo destabilizza tutti e soprattutto fa molto preoccupare Liam che si rende conto che la sua ex moglie sta ancora soffrendo e non riesce a superare il dolore per la morte della figlia. Mentre Steffy cerca di consolare Hope dicendole che è normale confondersi visto tutto quello che ha passato e soprattutto che, poiché Phoebe è una Logan, è naturale il legame forte che si è instaurato fra loro, Liam invece chiede alla ragazza di stare sempre molto attenta e di non permettere a Thomas di avvicinarsi a lei solo per colmare un vuoto ma di capire bene che cosa desideri dalla vita. Il Forrester, intanto, sta portando avanto il suo piano diabolico e in un momento di distrazione generale droga il cocktail che ha preparato per lo Spencer e lo convince a bere a sua insaputa. In questo modo il ragazzo pensa di mettere fine al legame che ancora esiste fra Liam e Hope che si dicono a vicenda di amarsi ancora, nonostante la decisione di annullare il loro matrimonio.

Intanto Waytt, alla presenza di Shawna che lo ha fortemente incoraggiato, chiede a Flo di andare a vivere con lui e di trasferirsi nella casa sulla spiaggia. La ragazza accetta e lo Spencer esce per andare a comprare una bottiglia di champagne per festeggiare l’inizio della loro convivenza. Rimaste da sole, Shawna dice alla figlia che è giunto il momento per lei di tornare a vivere a Las Vegas: in questo modo Flo avrà intorno una persona in meno che conosce il suo segreto e forse potrà vivere più serenamente tutta la situazione, dimenticare la brutta storia nella quale Reese l’ha coinvolta e finalmente avere il futuro che merita accanto a Waytt, il ragazzo che ha sempre amato. Flo è molto triste per questa decisione ma si rende conto che effettivamente la madre non ha torto e può le dice che apprezza molto il suo sacrificio. Quando Waytt torna e viene a sapere della novità è molto stupito perché immaginava che la donna si trovasse bene a Los Angeles e che avesse davvero piacere a vivere con Quenn e con Eric ma Flo, per non destare sospetti, gli racconta che la madre ha deciso di lasciarle i suoi spazi e comunque resta una donna imprevedibile, che non riesce a stare troppo tempo lontana dalla sua vera casa. Waytt sembra credere a questa versione e si concentra, più che altro, sulla convivenza che si appresta a vivere con la Fulton in quella che, fino a pochi mesi prima, era stata la casa sua e di Sally.



