Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 maggio: scontro tra Ridge e Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata 28 maggio

Nella puntata di Beautiful di sabato 28 maggio, dopo che Liam ha lasciato il cottage, Douglas si è reso conto che l’uomo non vive più con loro e chiede a Hope se il fatto che lo Spencer non abiti più con loro vuol dire che ora suo padre Thomas potrà andare a vivere con loro al posto suo. La Logan e lo stesso Thomas cercano quindi di spiegare meglio la situazione al bambino per non creargli false speranze o mandarlo in confusione.

Poi Hope dice a Thomas che non ha mai sospettato il suo intervento dietro alla domanda del bambino e lo ringrazia perché se non ci fosse stato l’episodio del manichino forse lei non si sarebbe mai resa conto del fatto che Liam ami ancora Steffy. Ridge ha una discussione con sua moglie perché le dice che è comprensiva con tutti ma non riesce comunque a dare il beneficio del dubbio a suo figlio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Quinn spiega a Shauna di essersi accorta che ha sbagliato moltissimo nei confronti dell’amica e che non avrebbe mai dovuto dirle che era una rovina famiglie. Non vuole perdere la sua amicizia, visto che è stata una delle persone più care di tutte, quella che le è sempre stata vicina, quindi non avrebbe mai dovuto dubitare di lei. Allo stesso tempo è molto dispiaciuta per essere stata così lontana e assente in questo periodo e spera che nessuno possa mai più dividerle. La Fulton la rassicura sul fatto di non aver mai pensato che la loro amicizia fosse finita e che per questo motivo non si è preoccupata troppo per il silenzio prolungato, convinta che poi si sarebbero risentite e tutto sarebbe tornato normale come sempre. Quinn è davvero felice che i rapporti si siano rasserenati con l’amica ma le confessa che purtroppo le cose con suo marito non vanno altrettanto bene, visto che anche se sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto Eric non sembra aver dimenticato tutto quello che è accaduto. Poi le due per distrarsi parlano dei rispettivi figli e si augurano che presto Wyatt si decida a fare la proposta di matrimonio a Flo.

Ovviamente Shauna e Quinn non sanno che questa loro speranza è già diventata realtà. Negli uffici della Spencer, dopo aver fantasticato un po’ su come potrebbe essere migliore la loro vita e aver stabilito che tutto va a gonfie vele, Waytt propone alla neo fidanzata di tornare subito a casa loro per festeggiare. Flo, però, ha un’altra idea: pensa che sarebbe molto bello se andassero immediatamente a comunicare la notizia alle loro madri, prima a Quinn e poi a Shauna, così da consentire anche a loro di emozionarsi per i figli. Poi la ragazza promette allo Spencer che subito dopo torneranno a casa e festeggeranno l’evento a modo loro. Negli uffici della Forrester, invece, Ridge è scettico sull’idea di dare a Flo il cognome delle Logan e chiede a Brooke e alla sorella se hanno chiesto l’opinione di Hope e si sono preoccupate di come la ragazza si sentirà quando saprà che la donna che le ha tenuto nascosto il rapimento di Beth entri a far parte della loro famiglia. Poi dice alla moglie, con molto amore, che è sempre stupito per il suo voler capire e perdonare tutti e si dice molto felice che sia così, perché altrimenti lui non avrebbe avuto una seconda opportunità dopo che ha combinato quel grosso guaio con Shauna.











