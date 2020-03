Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 marzo 2020: Wyatt e Quinn allo scontro!

Beautiful, anticipazioni puntata 28 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 28 marzo, la tensione salirà nell’ufficio di Wyatt in quanto il ragazzo ha intimato a sua madre di scusarsi con Sally per aver detto il figlio è ancora innamorato di Flo e di sperare di rivederli tornare insieme. Seppur a malincuore, Queen si scusa con la fidanzata del figlio e poi si affretta a lasciare la Spencer in compagnia della Fulton. A Sally sarà ben chiaro di non essere particolarmente gradita alla sua futura suocera ma dovrà rimandare il problema ad un altro momento perché ha qualcosa di molto più importante di cui parlare con il suo fidanzato: la proposta di Ridge di restare a lavorare alla Forrester firmando una linea propria. Sally è molto tentata da questa offerta ma quanto potrà influire sulla sua relazione con Waytt? La Spectra ha tanti dubbi e soprattutto teme che, in caso di allontanamento fra lei e Waytt, Flo potrà tentare di approfittare della situazione per avvicinarsi al suo fidanzato.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Mentre Sally sta facendo gli ultimi saluti alla Forrester prima di andare definitivamente via, arrivano Xander e Zoe che hanno una notizia incredibile per lei. Mentre erano a pranzo al Bikini Bar, infatti, è entrata una nota rockstar contornata dai suoi fans. I due ragazzi si sono avvicinati per un selfie e la star ha notato il loro abbigliamento, tutti capi della collezione sportiva Forrester disegnata da Sally. Ha apprezzato talmente tanto lo stile da chiedere notizie sull’azienda produttrice. Inoltre ha lasciato il suo biglietto da visita per far contattare lo stilista che cura il suo look così da accordarsi con Sally per l’abbigliamento del prossimo video che dovrà girare. Dopo questa notizia Ridge, con l’appoggio di Brooke ed Eric, propone a Sally di restare alla Forrester con una sua linea da firmare direttamente. La famiglia Forrester crede molto in lei e nel suo stile graffiante e non vuole rinunciare ad una stilista di punta che, tra l’altro, impiegherebbe molto tempo ad affermarsi in una nuova casa di moda che deve iniziare da zero come la Spencer Fashion. Sally è lusingata ma dice di doverne parlare prima con Wyatt. Appena va via, Eric profetizza che la ragazza rifiuterà la loro offerta per non rovinare la relazione con Wyatt.

Alla Spencer, intanto, Wyatt e Flo parlano della relazione del ragazzo con Sally. Il giovane esalta la fidanzata e afferma con decisione di aver trovato la donna della sua vita. Flo dice di essere felice per lui ma in realtà invidia molto la ragazza perché ora che ha ritrovato l’amore della sua vita non vuole perderlo. Mentre Flo sta per andare via per ritornare a lavorare al Bikini Bar, arriva Queen che si dimostra molto felice di rivedere la ragazza. Dopo aver parlato dei tempi passati e del motivo per cui hanno lasciato Las Vegas, Queen confessa a Flo che Waytt ha sofferto molto quando sono partiti. Aggiunge poi di sperare che un giorno lui e Flo potranno tornare insieme. I tre non si rendono conto che dietro la porta c’è Sally che ha sentito tutto. Quando inavvertitamente viene scoperta e entra nell’ufficio, è evidente che è sconvolta per quello che ha sentito. Waytt, allora, dice a sua madre che Sally è la donna che lo rende così felice e accusa la madre di essere stata poco delicata nei suoi confronti. Intima poi la mamma di chiedere scusa a Sally ma Queen non sembra disponibile ad accettare la richiesta del figlio e si chiude in un ostinato mutismo. Waytt è davvero furioso, soprattutto perché nota la tristezza dello sguardo di Sally.



