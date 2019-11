Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 novembre: luna di miele per Hope e Liam

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 NOVEMBRE

Nell’episodio di oggi, 28 Novembre di Beautiful, Liam accetterà la proposta di Hope di trascorrere da soli gli ultimi giorni di gravidanza a Catalina. La coppia quindi festeggerà il Capodanno insieme su quell’isola. Steffy, inoltre, confesserà a Ridge di voler adottare una bambina per il bene di Kelly. La Forrester spiegherà al padre che ha preso questa decisione, in quanto per lei era fondamentale il rapporto che aveva con la sua gemella Phoebe. A sentire di nuovo nominare il nome della figlia morta, Ridge non sarà in grado di trattenere le lacrime. Steffy, poi, dirà all’uomo che dubita che sua figlia e la bambina di Hope possano crescere insieme. In contemporanea, durante un pranzo, Reese rivelerà a Zoe che deve restituire un mucchio di soldi ad uno strozzino. Il ginecologo, però, tenterà di tranquillizzare la modella. Una volta rimasto solo, Reese incontrerà per la seconda volta lo strozzino, da cui era riuscito precedentemente a fuggire.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera di Beautiful, abbiamo visto che Steffy e Hope sono sempre ai ferri corti. La Forrester, infatti, non è riuscita proprio a capire come mai la Sharpe provi una forte ostilità nei confronti della madre, tanto da volerla escludere dai festeggiamenti natalizi che si svolgeranno in casa di Eric. La seconda, invece, è arrabbiata con la figlia di Ridge, in quanto crede che quest’ultima voglia rubarle l’amore di Liam. Taylor, inoltre, ha deciso di installarsi a casa della figlia e di rimanere a Los Angeles, poiché ha sentito di provare una passione molto forte per Reese. Maya ha preso una decisione importante e l’ha comunicata a tutta la famiglia Forrester. La ragazza, quindi, ha scelto di divorziare da Rick, ma si è mostrata serena e tranquilla, dato che sente che lei e l’ex marito continueranno ad avere un buon rapporto anche per il bene della loro bambina. Emma ha capito di amare parecchio Xander e sta pensando di riconquistare nuovamente il giovane, facendolo lasciare con Zoe. Brooke, infine, desidera ancora allontanare Taylor dalla sua vita e da quella della figlia, ma non è riuscita, per il momento, a portare a termine il suo piano. In casa di Eric Forrester si sta festeggiando, come ogni anno, il Natale. Per l’occasione, l’intera famiglia si è riunita nell’abitazione dello stilista. Sono stati invitati parecchi ospiti, tra cui anche Xander, Zoe, Julius e Vivienne. Nel frattempo, Taylor induce Steffy ad andare a raggiungere tutti gli altri nella residenza di Eric. La giovane, allora, si lascia persuadere dalla madre, poiché crede che dopotutto è il primo Natale di Kelly, e che è dunque giusto che la bambina lo trascorra con i propri cari. Nella villa dei Forrester, Pam ad un tratto ha dei problemi in cucina, ma viene prontamente aiutata nel migliore dei modi da Donna. Quanto tutto si risolve, la Douglas, dunque, invita tutti i commensali a prendere posto a tavola. Ad un certo punto, arriva Bridget all’improvviso, rendendo felici i presenti. Steffy, successivamente, coccola sua figlia ed è molto felice che Kelly sia stupita dalle luci intorno a lei. Hope e Liam, poi, rivelano alla famiglia intera di aver scelto il nome della bambina che sta per nascere, che si chiamerà appunto Beth. I Forrester allora, con tutti gli invitati, brindano alla felicità della coppia e si scambiano gli auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA