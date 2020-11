Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 novembre: Wyatt e la proposta di matrimonio

Beautiful, anticipazioni puntata 28 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 28 novembre, Sally è ancora reticente all’idea di ripartire subito in quarta con lo Spencer quindi Wyatt, per convincerla che ha delle intenzioni molto serie, le chiede di sposarlo. La Spectra è molto stupita da questa proposta ma decide di accettare di impeto. Brooke ha chiaramente espresso a suo marito la sua intenzione a non perdonare nessuna delle persone che sono state coinvolte nel rapimento di Beth e in questa cerchia include anche Shauna che ha ammesso di aver convinto la figlia a non rivelare a nessuno la verità sulla morte della figlia di Hope. Per questo motivo chiede al marito, anche come sorta di risarcimento per non essersi opposto alla scarcerazione di Flo, di non vedere più né Florence né su madre. I malori di Katie sono più gravi di quello che la donna voglia far pensare ai suoi familiari: mentre parla con Bill ha un improvviso svenimento.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci su cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Beautiful. Ridge è tornato al lavoro e ha una nuova vena creativa. Brooke è molto felice di questo perché spera che la loro vita possa ritornare normale. Tuttavia ci tiene a specificare ancora una volta al marito che non riuscirà a perdonare Thomas e che probabilmente non potrà farlo neanche con Flo. Il discorso cade poi su Shauna che Brooke ritiene falsa e subdola e che deve essere punita al pari degli altri perché probabilmente senza il suo zampino Flo avrebbe trovato il coraggio di raccontare a tutti la verità. Il Forrester non riesce a ribattere nulla perché ha il timore che la moglie possa scoprire che la notte in cui non è tornato a dormire a casa sia stato proprio con Shauna. La Fulton senior ha parlato con Quinn per riuscire a convincerla a parlare con Wyatt così da dare una mano a Flo per riconquistarlo: le sue speranze non sono state però soddisfatte. Flo però ha raccolto il suo invito ad andare da Wyatt, infatti si è presentata alla sua porta con una cena da asporto, sperando di poter cenare con lui e parlare. Lo Spencer le fa capire chiaramente che non è possibile perché aspetta Sally ma la Fulton non si arrende e gli confessa che non smetterà di lottare per riconquistarlo e spera di trascorrere con lui tutta la sua vita. Per fargli capire l’importanza che ha nella sua vita gli invia un video nel quale ha messo insieme tutte le foto che hanno fatto insieme nel tempo. Wyatt sembra colpito da questo regalo.

Quando Flo torna a casa racconta alla madre quello che è successo con il suo ex fidanzato e Shauna la spinge a non mollare perché Sally resisterà il tempo di una notte: Wyatt è ancora innamorato di lei e presto metterà da parte la Spectra e la perdonerà. Lo Spencer, però, non sembra dello stesso parere quando riceve la visita proprio di Sally che è andato a casa sua per passare la serata insieme: le dice chiaramente di desiderarla tantissimo e di voler passare tutto il resto della sua vita insieme a lei. Dopo il malore che Katie ha avuto, Bill e Will non se la sentono di lasciarla da sola e così rimandano tutti i loro impegni per trascorrere il pomeriggio insieme. Katie dice che sicuramente il suo malessere deriva dagli ultimi avvenimenti molto stressanti che l’hanno provata ma in realtà dentro di sè sa benissimo che c’è dell’altro: qualche minuto prima che il marito la raggiungesse in camera, la Logan era sul web alla ricerca della possibile patologia collegata al fortissimo dolore alla schiena che sente da qualche giorno. Bill è molto preoccupato e non lo nasconde: vorrebbe che la moglie si facesse visitare dal suo medico.



