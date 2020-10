Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 ottobre 2020: Ridge accusa la moglie e…

Beautiful, anticipazioni puntata 28 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 28 ottobre, Ridge dice senza mezzi termini alla moglie di ritenerla colpevole per quanto è accaduto al figlio visto che nelle ultime settimane non ha fatto altro che ripetere che il ragazzo è un pazzo. Il Forrester è consapevole che il figlio abbia sbagliato sotto tanti punti di vista ma non merita certo di morire per questo. Hope odia con tutte le sue forze Thomas ma si sente in colpa per quello che è successo, così chiede a Liam di accompagnarla in ospedale. Poi lo Spencer va a trovare il padre per raccontare a tutti quello che è successo. Bill e Katie temono che Brooke possa essere coinvolta in questa vicenda mentre Justin, che ritiene il giovane Forrester colpevole della morte di Emma ora che la polizia ha deciso di riaprire le indagini, pensa che è giusto che Thomas paghi anche con la vita per tutto quello che ha fatto a sua nipote.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas è precipitato dalla scogliera e immediatamente Ridge, Brooke e Hope sono al suo capezzale. Mentre il padre e la moglie cercano di fargli riprendere conoscenza, Hope è a telefono con il 911 per chiamare i soccorsi: i paramedici riferiscono di non spostarlo e di attendere l’arrivo dell’ambulanza. Quando il ragazzo giunge al pronto soccorso le sue condizioni sono abbastanza gravi e subito viene intubato e portato in sala radiografie per riuscire a capire quale sia la situazione. Ridge è molto preoccupato, teme per a vita del figlio e chiede insistentemente informazioni al medico per sapere se il figlio ce la farà. Quando Ridge e Brooke restano da soli, la donna prova a rincuorare il marito dicendogli che Thomas è giovane e forte e ce la farà, grazie all’amore della sua famiglia e di quello del figlio Douglas. Ridge, però, non accetta le parole della moglie e l’affronta dicendole che ciò che è accaduto a Thomas non è un incidente avvenuto per caso o per sfortuna ma si tratta di un tentato omicidio e lei sa benissimo chi è il colpevole. Brooke è affranta: non voleva di certo uccidere Thomas ma ha temuto per la vita di sua figlia.

Quando l’ambulanza è corsa verso l’ospedale, Hope è rimasta a casa di Steffy ed è molto scossa. Ripensa a quello che è successo e si rende conto che in realtà il ragazzo voleva solo essere ascoltato ma non aveva alcuna intenzione di farle del male. Mentre riflette su questo arriva Liam che nota subito che c’è qualcosa che non va. Così chiede insistentemente alla compagna che cosa ci sia e Hope racconta tutti gli avvenimenti, specificando che non vuole più avere a che fare con lui ma che in cuor suo è convinta che non volesse farle del male e che la madre è intervenuta senza motivo. I due si interrogano sulle condizioni di Thomas, chiedendosi se ce la farà a cavarsela. Ignari di ciò che è avvenuto a casa di Steffy, Bill, Waytt e Justine discutono degli ultimi avvenimenti e del livello di coinvolgimento di Thomas in tutta questa situazione che ha fatto soffrire moltissimo sia Liam che Hope. Tutti sono d’accordo sul fatto che il giovane Forrester deve essere punito perché ha commesso un atto davvero riprovevole ma Waytt prova a difendere Flo, dicendo che in fondo si è trovata coinvolta in una storia più grande di lei. Racconta poi al padre che sta risentendo Sally e che non sono tornati insieme ma nessuno può sapere cosa riserverà il futuro. Bill vorrebbe vedere suo figlio sereno e quindi lo incoraggia a fare cosa gli dice il cuore ma sempre tenendo gli occhi ben aperti sulla donna che deciderà di tenere al suo fianco.



