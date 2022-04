Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Flo convocata dalle zie Logan

Beautiful, anticipazioni puntata 29 aprile

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, venerdì 29 aprile, Flo è davvero felice e speranzosa quando viene convocata dalle zie a casa di Brooke e spera che questo gesto sia un punto di partenza per costruire un nuovo rapporto familiare. Finn è in ospedale e incontra per caso Vinny e si rende conto che lui è l’amico di Thomas. Vorrebbe salutarlo ma il ragazzo ha un atteggiamento molto scontroso nei suoi confronti perché lo accusa di non avergli mai rivolto la parola prima, considerandolo solo un tecnico di laboratorio, e gli parla ora esclusivamente perché ha capito che è amico anche di Steffy. Il medico è molto perplesso da queste parole, che non sono assolutamente vere, e pensa che Vinny abbia un atteggiamento davvero strano e sospetto.

Nelle puntate precedenti della soap opera statunitense “Beautiful” Shauna prova a convincere Flo a non arrendersi perché è una Logan e quindi le sue zie prima o poi dovranno accettarla, visto che è figlia di Storm che è sempre stata una persona importante nella famiglia. Flo, però, è seriamente convinta che non la perdoneranno mai per quello che ha fatto a Hope e a Beth. Intanto Wyatt prova a convincere Katie non solo a rivolgere la parola a Flo, cosa che non fa da quando aveva detto che l’aveva perdonata, ma anche di provare sia Donna che Brooke a fare altrettanto. Katie spiega che soprattutto sua sorella maggiore non sarà certo così disponibile, visto che si tratta della persona che ha tenuto Beth lontana dalla sua mamma. Steffy dice a Liam che non deve preoccuparsi per lei, può andare benissimo da sola alla visita di controllo, ma deve fare in modo che Hope lo perdoni e sia disponibile a salvare il suo matrimonio. Proprio Hope si sta confrontando in quegli stessi minuti con Thomas e gli dice che la colpa del suo stato d’animo non è certo legata al risultato del test, che è solo il finale di una vicenda partita dal tradimento di Liam, la cosa che l’ha realmente sconvolta. Lo stilista, però, ancora una volta la invita a perdonare il marito perché da tempo ha deciso che è lui l’uomo che vuole accanto nella vita. Poi le dice che deve andare a risolvere una faccenda importante.

Lo stilista va a casa di Vinny il quale sembra molto seccato dal vederlo ma soprattutto è infastidito dalle continue domande dell’amico. Thomas, però, non si lascia scoraggiare e gli dice chiaramente che ha bisogno di sapere se lui in qualche modo è coinvolto nel risultato del test fatto da Steffy per scoprire la paternità del suo bambino. Vinny cerca di restare sul vago per non rispondere. Finn ribadisce a Steffy che è disponibile ad accompagnarla alla visita dalla ginecologa, anche se il bambino che aspetta non è il suo. La Forrester è imbarazzata nel dirgli che, per evitare questioni con Liam, forse è meglio per lei andare da sola. Ancora una volta chiede scusa al compagno per avergli dato un dolore così grande perché sa perfettamente quanto Finn avrebbe amato essere padre. Il medico non nasconde che è rimasto molto deluso perché avrebbe voluto tanto essere lui a dare una sorellina o un fratellino a Kelly, tuttavia crede ancora che per loro ci sia un futuro e che sia possibile costruire una famiglia insieme, anche se il bambino è di Liam. Lo Spencer invece affronta nuovamente Hope e chiede alla moglie di credere ancora nel loro matrimonio perché lui farà di tutto per riuscire a farla fidare nuovamente di lui, mettendola al centro di tutte le sue priorità. Avranno modo di essere felici insieme, se lei deciderà di permetterglielo.

