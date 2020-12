Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Wyatt rimane senza parole

Beautiful, anticipazioni puntata 29 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 29 dicembre, Wyatt è molto colpito dal racconto di Liam circa il sacrificio che ha fatto Flo donando il rene a sua zia. Per questo motivo decide di andare a parlare con la ragazza e ammette con lei di essere molto fiero del sacrificio che ha fatto. Flo approfitta di questa visita per dire al suo ex fidanzato che lo ama molto e che non smetterà mai di farlo. Ridge prova a convincere Brooke a perdonare sia Flo che Thomas, visto che anche lei ha in passato ricevuto il perdono non solo suo ma anche della sua famiglia. Tuttavia questo non basta a convincere la donna. Thomas ascolta tutto di nascosto ed è sempre più intenzionato a vendicarsi della sua matrigna. L’occasione ottimale arriva quando sente, sempre di nascosto, una conversazione fra Shauna e suo padre: la donna gli ricorda del bacio di quella notte, aggiungendo che lui ha ricambiato con passione, ma Ridge afferma di non ricordare nulla e di non credere alle sue parole.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Beautiful. Katie ringrazia ancora una volta Flo per il rene e subito dopo la ragazza viene portata via dalla stanza. Shauna ne approfitta per aggiungere ancora una volta che è davvero felice che la zia di sua figlia stia bene e che spera davvero che il suo sacrificio possa servire alla famiglia per capire quanto Flo tenga alla sua famiglia. Appena lascia la stanza di Katie, però, la Fulton viene raggiunta da Brooke che vuole mettere in chiaro alcune cose. Prima dice alla donna che la sua finta preoccupazione nei confronti delle Logan è davvero fuori luogo, poi che nessuno di loro, e in particolare lei e Hope, le perdoneranno per quello che hanno fatto a Beth. Shauna prova a dire che non è quello il motivo per il quale la figlia ha deciso di donare il suo rene ma Brooke le intima di restare lontana dalle sue sorelle, da sua figlia e soprattutto da suo marito. Qualche giorno dopo, quando Flo viene dimessa, Shauna le racconta dell’incontro con sua zia e della sua chiusura totale ma la ragazza non è stupita perché di certo non si aspettava il perdono delle Logan. Shauna, però, non si arrende e pensa di andare a parlare con Ridge per cercare di perorare la causa di Flo.

Il Forrester, però, ha già i suoi problemi con la moglie. Incontrandola negli uffici della casa di moda prova a convincerla ad essere più morbida nei confronti di Flo ma trova un muro davvero invalicabile da parte della moglie, che dice chiaramente di non riuscire a superare quello che le Fulton hanno fatto alla sua famiglia e che il fatto che lui abbia passato la notte con Shauna sicuramente non è di aiuto. Mentre i toni fra i due si fanno sempre più accessi, entra in ufficio anche Thomas. Brooke gli chiede immediatamente per quale motivo sia lì e il giovane stilista specifica che lui in azienda ci lavora. A quel punto la Logan ribadisce non senza acidità che lui ha rinunciato ad essere parte dell’azienda quando ha deciso di tradire la fiducia di sua figlia. Liam invita il fratello a casa sua perché la famiglia gli ha dato l’importante compito di comunicargli una notizia importante. Wyatt è ansioso perché ha paura che la notizia riguardi Katie e la sua salute dopo il trapianto ma Liam lo tranquillizza: in qualche modo è coinvolta anche Katie ma non nel modo che lui immagina. Poi gli racconta del sacrificio che ha fatto Flo donando il suo rene per salvare la zia e questa informazione desta molto stupore in Wyatt che chiede subito come abbiano reagito le Logan. Quando viene a sapere che Brooke è stata molto dura con Flo, il ragazzo decide di parlare con la sua ex per capire meglio i motivi del suo gesto.



