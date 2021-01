Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Thomas prova a baciare Hope ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 29 gennaio, Hope si trova in una situazione molto difficile. Il suo progetto, infatti, era quello di far credere a Thomas di voler acconsentire al suo ricatto e di fare l’amore con lui per avere in cambio la firma sui documenti dell’adozione di Douglas. Il giovane stilista, però, ha delle idee completamente diverse. Il suo obiettivo infatti è quello di riscuotere prima la sua ricompensa e poi apporre la firma sui documenti e per questo porta avanti il suo progetto. Per questo motivo mette il figlio a dormire in un’altra stanza e poi inizia a farsi sempre più pressante nei confronti della ragazza per ottenere quello che vuole. La Logan prova a svincolarsi dicendo di voler dare prima la buonanotte al bambino, con l’idea di prendere il bambino e scappare. Purtroppo, però, Douglas si nasconde per gioco e Hope non riesce a trovarlo. Thomas si fa sempre più insistente e la ragazza inizia a temere per la sua incolumità, così scappa e va a nascondersi nei sotterranei dove ci sono le lavatrici industriali in manutenzione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Hope ha accettato l’invito a cena di Douglas e Thomas ma non immaginava che la serata fosse organizzata negli uffici della Forrester. Qui la Logan trova il tavolo per la cena, la luce delle candele e il bambino che è vestito a festa per l’occasione. I tre iniziano a cenare e Hope cerca di essere molto accondiscendente con il ragazzo, fino a quando il bimbo non trova la busta che contiene i documenti per l’adozione. Quando Douglas le chiede di che cosa si tratti, la Logan prende la palla al balzo per riuscire a rimettere in mezzo l’argomento, cercando di portare Thomas a capire le sue ragioni e acconsentire all’adozione. Thomas, però, sembra avere delle idee molto precise e non fa che rimarcare, anche con Douglas, che Hope è la sua mamma perfetta. Intanto a casa di Brooke, Donna la raggiunge per sapere se ci sono novità sul piano della famiglia per salvare il figlio di Caroline. La sorella più piccola delle Logan non nasconde di essere molto preoccupata per la nipote perché teme che si stia mettendo in una situazione molto pericolosa ma al tempo stesso pensa che Brooke dovrebbe lasciar agire la figlia come meglio crede e concentrarsi sulla sua situazione con Ridge.

Thomas, Hope e Douglas alla Forrester…

Proprio il Forrester in ufficio sta avendo una discussione con i tecnici perché stanno utilizzando un acido molto pericoloso per pulire le lavatrici industriali. Il capo stilista non vuole che si impieghino certe tecniche nella sua azienda ma poiché sembra che sia la soluzione più veloce e che nel giro di qualche ora possa essere portata a termine, alla fine cede. Quando torna a casa, stanco per queste lunghe discussioni, viene a sapere dal figlio che è andato a cena con Douglas e Hope, si preoccupa ancora di più perché teme che il ragazzo, accecato dal desiderio, possa acconsentire a dare alla Logan la custodia del bambino. Ad approfittare di questo suo stato di debolezza c’è Shauna che, ancora una volta, si fa trovare al posto giusto al momento giusto per raccogliere i suoi sfoghi. Proprio alla Fulton racconta non solo della preoccupazione nei confronti del figlio ma anche perché in ufficio i tecnici non stanno facendo quello che devono. In effetti negli uffici della Forrester la ditta che sta provvedendo alla pulizia delle lavatrici, approfittando del fatto che è ormai tardi e che nessuno è in azienda, decide di lasciare i cestelli delle lavatrici immersi nelle vasche di acido perché le incrostazioni non riescono a staccarsi. Ovviamente la ditta ignora che in ufficio ci sono Thomas, Douglas e Hope visto che lo stilista ha pensato di sfruttare la casa di moda per avere un luogo appartato nel quale trascorrere la serata.



