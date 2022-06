Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Quinn va di nuovo a trovare Carter…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 giugno, di Beautiful Quinn mantiene la promessa che ha fatto a Zoe e così si reca a casa di Carter per parlare di nuovo con l’avvocato e convincerlo a perdonare la modella. Quando la donna bussa alla sua porta, Carter apre a torso nudo e fra i due sembra scoccare una fortissima attrazione. Liam torna a casa di Bill per prendere le sue cose e andare finalmente al cottage, per cominciare una nuova vita con la sua famiglia. Il padre raccomanda al ragazzo di comportarsi in modo molto naturale, per non far trapelare i suoi sensi di colpa nei confronti di Vinny. Dopo aver saputo da Hope che Liam quella sera farà ritorno a casa definitivamente, Brooke è preoccupata che qualcosa possa mettersi tra loro…

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno 2022: Baker interroga Liam, e lui...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Hope è entusiasta dell’idea di aver fatto pace con Liam e che quella sera il marito rientrerà a casa per stare con lei e i bambini. Anche Brooke è felice per la figlia ma si adombra quando viene a sapere dalla ragazza che nell’ultimo periodo Thomas ha trascorso al cottage molto più tempo di quanto non abbia fatto Liam. Hope però si affretta a specificare che si tratta solo di un caso: ha invitato più volte il Forrester a casa perché i bambini avevano bisogno di essere distratti e lo stesso Thomas necessitava di qualcosa a cui pensare per evitare di soffrire troppo per la morte di Vinny. Tuttavia la ragazza afferma che ora che Liam tornerà a casa sarà tutto diverso. Intanto negli uffici della Spencer proprio Liam trova la forza di dire al tenente Becker di non sapere nulla della morte del Walker e il poliziotto sembra convincersene, andandosene finalmente via. Quando resta da solo con il figlio, Bill si congratula per la prontezza di spirito e ricorda a Liam che è arrivato il momento di tenere duro perché ha qualcosa di molto importante per il quale combattere, ossia la sua famiglia che quella sera finalmente si riunirà. Non ha investito volontariamente Vinny, quindi deve smetterla di struggersi e iniziare a penare solo al futuro.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 giugno 2022: Quinn sorprende Eric con Donna

Quinn dice chiaramente a Carter di essere convinta che il suo matrimonio con Eric è ormai giunto al capolinea, visto che un tempo aveva con il marito una grande intesa sessuale mentre ora l’uomo non la sfiora neanche più con un dito. L’avvocato la esorta a non mollare e a fare di tutto per riuscire a riconquistarlo, poiché hanno un bellissimo rapporto e lei è una donna splendida, quindi non può finire tutto così. In un ufficio adiacente, Zoe racconta alla sorella di come Quinn si stia dando molto da fare per aiutarla a riconquistare Carter ma Paris prova a metterla in guardia: non immaginava che fra di loro l’amicizia fosse così intensa e quindi non riesce a capire per quale motivo la donna dovrebbe avere così a cuore le sorti del suo fidanzamento. Zoe, però, dice di fidarsi ciecamente della moglie di Eric e di non avere alcun motivo per sospettare di lei. Poi si reca proprio nell’ufficio di Quinn per chiederle se ci sono novità ma la donna in un primo momento la tratta molto male, troppo presa dai suoi problemi. Poi si addolcisce e acconsente all’accorata richiesta della modella di andare di nuovo nell’appartamento di Carter per provare a convincerlo a perdonare finalmente la sua ex fidanzata.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Baker e Sanchez proseguono le indagini

© RIPRODUZIONE RISERVATA