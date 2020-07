Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 luglio: Liam nudo accanto a Steffy e…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 luglio

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 29 luglio, dopo la festa in spiaggia Liam si risveglia con un forte mal di testa e nessun ricordo di quanto è accaduto: il fatto di essere nudo nel letto di Steffy con lei al suo fianco, gli fa capire di aver passato la notte con lei. La Forrester è raggiante perché, non sapendo che il suo ex marito è stato drogato da suo fratello, non immagina che quello che è successo non è stato una libera scelta dello Spencer. Vedendo la ragazza così felice e raggiante, Liam non ha il coraggio di dirle che non era in sé quando ha iniziato a corteggiarla la sera prima. Thomas, intanto, farà di tutto per far sapere a Hope quello che è accaduto fra i due, così da spezzare il forte legame che la univa a Liam e avere più spazio per riuscire a conquistarla. Hope inizia a dubitare dei reali sentimenti che Liam nutre per lei e ne parla con sua madre Brooke: ciò non farà che aumentare i sospetti che la Logan senior nutre nei confronti di Thomas. Vinny contatta il giovane Forrester per sapere se le pasticche lo hanno aiutato a vivere la migliore notte della sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. La festa sulla spiaggia va avanti in modo abbastanza strano e l’effetto delle pillole che Thomas ha sciolto nel cocktail di Liam si manifesta e lo Spencer inizia a comportarsi in modo strano. Prima inizia a ballare da solo, poi dice a Steffy che la ama, infine chiede a Hope di ballare con lui e di essere felice e sposarsi di nuovo. La Logan, però, è molto infastidita per il comportamento del suo ex marito perché lo trova il sintomo del fatto che il ragazzo sia effettivamente andato avanti e che non soffra più per la perdita di Beth. Per questo motivo si arrabbia molto e poi chiede a Thomas di portarla via da quella casa. Liam, completamente drogato, non si rende conto di quanto ha fatto e di quello che sta succedendo e così ubbidisce alla richiesta di Steffy che gli dice di andare al piano di sopra mentre lei parla con suo fratello. In realtà Thomas approfitta dell’occasione per dirle che è evidente che loro due sono molto innamorati e che dovrebbero semplicemente dirselo per ricongiungere finalmente la loro famiglia. Una volta rimasti soli, Liam, ancora in preda all’effetto delle pillole, tenta un approccio fisico con Steffy la quale cede subito e i due finiscono a letto insieme: il sogno della Forrester di rimettere insieme la loro famiglia si sta per avverare.

Il diabolico piano di Thomas, però, non si ferma certo qui. Una volta riportata a casa Hope, con la scusa di sapere se sta bene o meno, le dice che pensa che fra Liam e Steffy ci sia più che un semplice rapporto d’affetto: non solo solo due genitori che vivono insieme per crescere i figli ma è evidente che esista anche un rapporto fisico. Hope gli risponde che Liam ha negato questa circostanza ma ormai, dopo la figura fatta a casa di Steffy, lo Spencer non è più tanto credibile. Intanto a casa di Waytt si festeggia la nuova convivenza appena intrapresa con Flo. La ragazza, dopo aver accettato la proposta del suo nuovo fidanzato, non se la sente più di rivelargli la verità su Beth perché sa benissimo che questa cosa potrebbe rovinare il loro rapporto. Decide allora di seguire il consiglio che sua madre le ha dato prima di ripartire per Las Vegas e cioè quello di godersi tutte le novità che la vita le sta portando, perché merita tutte le belle cose che essere una Logan le sta portando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA