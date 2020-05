Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 maggio: Bill dice no a Shauna ma…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 29 maggio

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 29 maggio, nonostante i vari tentativi di Shauna di far capitolare Bill, la pur molto avvenente donna non riuscirà nel suo intento. L’uomo, infatti, con molta galanteria dirà alla Fulton di essere lusingato per le attenzioni di una così bella donna ma di non voler fare l’amore con lei perché ama Katie e vuole ritornare con la sua ex moglie. Aggiunge, poi, che in passato ha fatto troppi errori ma che si sta impegnando al massimo per essere un uomo diverso e migliore. Shauna è molto soddisfatta della risposta di Bill, felice di aver aiutato l’amica, e lascerà immediatamente casa Spencer mentre Katie al piano di sotto vivrà un momento di commozione pensando a quanto Bill la ami e finalmente sarà pronta per accettare la sua proposta di matrimonio. In trepida attesa per i risultati dell’esperimento, Brooke, Donna e Justin saranno invece a casa ad attendere una telefonata di Katie per scoprire se lei e lo Spencer potranno finalmente rimettere insieme la loro famiglia per la gioia di Will.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Per Brooke prova a dissuadere Katie dal mettere in pratica il suo piano per testare la fedeltà di Bill: la Logan ha paura che la risposta dell’uomo possa non essere quella che la sorella spera oppure che Bill, pur respingendo le avances di Shauna, giudichi male Katie per l’inganno e ritiri la proposta di matrimonio. Katie prova a rassicurarla e le dice che tutte queste sue paure sono dettate dal senso di colpa per averle sedotto lo Spencer quando era ancora sposato con lei ma spiega alla sorella che deve necessariamente provare la fedeltà dell’uomo che le ha chiesto di sposarlo perché è in gioco non solo il suo futuro ma anche quello di Will che spera tanto nella riconciliazione dei suoi genitori e non vorrebbe mai dargli una delusione se non ci sono i presupposti per ritornare insieme. Così Katie va verso casa di Bill, così come concordato con Shauna, e nonostante Brooke provi anche a chiamarla a telefono mentre Katie è già a casa Spencer, la donna non cambia idea. Brooke resta da sola con la sua ansia ma poco dopo viene raggiunta da Donna e Justin al quale spiega immediatamente quello che sta per succedere fra Katie, Bill e Shauna.

La Fulton non si è lasciata pregare ed è subito corsa a casa di Bill Spencer vestita in abiti molto succinti: l’uomo è sorpreso di vederla ma la invita comunque ad entrare in casa. Le offre del vino e Shauna non perde l’occasione per dirgli di quanto in questi anni abbia pensato a lui e di come lo reputi l’amante migliore che abbia avuto in tutta la sua vita. Bill sembra lusingato però non prende alcuna iniziativa fino a che Shauna gli fa cadere “accidentalmente” del vino sulla maglietta e il padrone di casa è costretto a salire in camera da letto per cambiarsi. La donna ne approfitta per chiamare Katie e accordarsi con lei: la chiamerà con il vivavoce e nasconderà il telefono in borsa, dopo di che salirà al piano di sopra e proverà a sedurre Bill. La Logan, nascosta al piano di sotto, potrà sapere in tempo reale cosa accade e trarre le sue conclusioni. Sale, quindi, al piano di sopra e flirta con lui, poi senza mezzi termini gli chiede se vuole passare la notte con lei per riprendere in mano un discorso lasciato in sospeso quella notte di tanti anni prima. Bill è molto sorpreso dalla richiesta ma non si oppone quando Shauna prova a baciarlo.



