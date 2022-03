Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Zoe sposerà Carter, ma Zende…

Beautiful, anticipazioni puntata 29 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 29 marzo, di “Beautiful” Zoe racconta a Zende di aver ricevuto solo ora il messaggio nel quale la pregava di riflettere bene sulla proposta di matrimonio di Carter: quando ha accettato di sposare l’avvocato, quindi, non sapeva che il suo interesse verso lo stilista era ricambiato. Steffy ha invitato anche Finn a casa sua e spiega sia a lui che a Hope e Liam che ci vorranno ancora alcune settimane prima di sapere i risultati del test di paternità. Poi chiede scusa ancora sia al compagno che alla sorellastra perché non voleva farli soffrire ma ribadisce che, pur sperando che il figlio sia di Finn, lo amerà e lo crescerà con devozione, senza mai considerarlo una vergogna, anche se dovesse essere di Liam.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 marzo: Finn sorprende Steffy

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Zoe riceve, dopo mesi, quel famoso messaggio sul cellulare che Zende le aveva mandato la sera nella quale voleva che lei pensasse bene alla proposta di matrimonio di Carter prima di accettare. Per questo motivo inizia a immaginare che anche lo stilista ricambi i suoi sentimenti e decide di parlare subito con lui. Viene però bloccata dall’arrivo del suo fidanzato che ha per loro dei programmi molto dettagli quella sera: prima cena a casa e poi, calendario alla mano, stabilire la data per il matrimonio. Lui vorrebbe il più presto possibile e la Buckingham cerca di dissimulare il suo fastidio, anche perché pensa solo al fatto di dover parlare con Zende. Così quando in ufficio entra Donna, la modella le dice che ha bisogno dello stilista per un lavoro urgente e quindi la prega di andarlo a cercare. Il ragazzo è in un altro ufficio con Paris che ha finalmente iniziato a lavorare alla Forrester e sta raccontando allo stilista i motivi per cui Zoe non voleva che lavorasse lì. Poi riparlano del loro bacio e sembrano davvero molto contenti entrambi di quello che è successo e si confessano a vicenda che sarebbe bello se accadesse di nuovo ma al di fuori del contesto lavorativo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Hope si confida con Thomas

Steffy è dalla sua ginecologa la quale le conferma la gravidanza. La Forrester le spiega che non sa chi sia il padre e per questo motivo vuole fare un test di paternità il prima possibile, così da togliersi ogni dubbio e andare avanti con la sua vita. Il medico, però, le spiega che al momento è troppo presto per poter eseguire questo esame, anche perché sono necessarie almeno 8 settimane di gravidanza per sperare di ottenere una risposta veritiera. Per questo motivo le propone di fissare già la data per eseguire il test ma fra un paio di mesi, poi la invita a restare calma e tranquilla perché in questa delicata fase della gravidanza lo stress non fa bene né a lei né al bambino. Steffy sperava di poter risolvere quel giorno stesso la questione ma si rende conto che deve prepararsi a lunghi giorni di attesa. Liam torna a casa dopo il lavoro e Hope gli racconta che Thomas ha sentito tutto rispetto a quanto si stavano dicendo a casa di Brooke. Lo Spencer immagina che Liam non avrà perso l’occasione per dirle che i suoi sospetti su di lui erano sempre stati esatti, approfittando del momento per poterlo screditare agli occhi della moglie, ma la Logan lo stupisce: non solo Thomas non ha parlato male di lui ma le ha anche consigliato di non gettare al vento la famiglia e il matrimonio con Liam e di provare a perdonarlo. Lo Spencer è davvero stupito e chiede alla moglie se Thomas è riuscito a convincerla ma non ha tempo di aspettare una risposta perché la conversazione viene interrotta dall’arrivo di un messaggio di Steffy che gli dice che vuole parlare con lui e con Hope il prima possibile.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Thomas scopre la verità su Liam e Steffy

© RIPRODUZIONE RISERVATA