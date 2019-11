Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 novembre: dai canti di Natale ai botti!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di oggi, 29 novembre, di Beautiful, Zoe parlerà parecchio con Xander. La giovane confiderà al ragazzo di aver sofferto parecchio in passato a causa del vizio del gioco del padre. Reese, nel frattempo, verrà nuovamente minacciato dal suo strozzino, e sarà costretto a promettere all’uomo che gli restituirà i soldi che li deve nel più breve tempo possibile. Liam, allora, riceverà improvvisamente una chiamata da Steffy. La Forrester gli dirà di andare da lei, poiché Kelly ha la febbre alta. Lo Spencer quindi rimanderà momentaneamente la sua partenza e accompagnerà subito la sua ex compagna e la figlia in ospedale. Hope, dunque, prenderà un’importante decisione. La giovane sceglierà di raggiungere Catalina da sola, consapevole del fatto che il marito sarebbe arrivato da lei presto. Non appena, però, la ragazza giungerà sull’isola, inizierà ad avvertire delle forti fitte all’addome, che le faranno capire che la bambina che aspetta sta per venire al mondo.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei precedenti episodi di Beautiful, si è assistito al fatto che, per l’arrivo del Natale, tutta la famiglia Forrester si è riunita nella residenza di Eric. A questa festa hanno partecipato parecchie persone, tranne Taylor, in quanto la presenza della donna non era gradita. La Hayes ha quindi festeggiato il Natale in solitudine, convincendo però la figlia a raggiungere gli altri nella casa del nonno. Steffy ha accettato la proposta della madre, poiché ha pensato che fosse giusto che Kelly trascorresse le sue prime festività natalizie in compagnia del padre e dei suoi parenti più stretti. Intanto, Liam e Hope hanno scelto il nome per la loro piccola in arrivo e lo hanno comunicato alla famiglia. Dopo aver saputo dalla coppia che la loro bambina si chiamerà Beth, i Forrester hanno brindato alla felicità dei coniugi Spencer e si sono scambiati gioiosamente gli auguri. Gli ospiti presenti in casa di Eric si sono poi complimentati con Pam, che ha cucinato per tutti, usufruendo anche del prezioso aiuto di Donna. Nel corso del Natale, ha fatto il suo improvviso ritorno nell’abitazione dei Forrester pure Bridget. L’apparizione della giovane ha reso felici soprattutto Eric e Brooke. La festa di Natale a casa di Eric è stata ricca di emozioni. Ad un certo punto, Hope, dopo essere ritornata nella sua abitazione, dice a Liam di avere ancora un regalo per lui. La donna comunica allora al ragazzo di avere un desiderio, che è quello di trascorrere il Capodanno a Catalina. La giovane ha già prenotato tutto, e lo Spencer non deve far altro che preparare i suoi bagagli, e tenersi pronto per passare una meravigliosa luna di miele con la Sharpe. Dopo essere venuto a conoscenza della sorpresa organizzata da Hope, Liam è al settimo cielo e bacia con molta passione la moglie. La coppia è felicissima, inconsapevole del fatto che questo viaggio cambierà per sempre le loro vite. Intanto, Steffy è malinconica, nonostante il bel Natale trascorso a casa di Eric. La ragazza, infatti, soffre per il fatto che Taylor sia stata esclusa da tutta la famiglia. A consolare la giovane c’è Ridge, che le promette di starle sempre accanto. Steffy, ad un tratto, rivela all’uomo che sta per adottare una bambina, che chiamerà Phoebe, in onore della sua gemella scomparsa prematuramente. Questa notizia fa piangere di gioia Ridge, che sembra soffrire ancora molto per la tragedia occorsa alla figlia.

