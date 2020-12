Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 dicembre: Katie si risveglia e…

Beautiful, anticipazioni puntata 3 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 3 dicembre, Katie finalmente si risveglia e tocca a Bill raccontarle che le sue condizioni di salute sono molto serie. Il medico le spiega, infatti, che purtroppo tutte e due i reni sono compromessi e che solo un trapianto potrebbe salvarle la vita. Katie è davvero disperata perché l’unico che era compatibile con il suo gruppo sanguigno era il compianto Storm. Flo viene a sapere delle condizioni della zia. Thomas, per nulla pentito di tutto quello che ha fatto, si intromette nella camera di Douglas e lo inizia a maltrattare, ritenendolo colpevole di tutte le sue sfortune. Nonostante il bambino provi a dire che Liam e il resto della famiglia lo hanno definito un eroe, Thomas gli dice con molta cattiveria che invece è stato uno sciocco e che per colpa sua ora non avrà più una madre né un padre. Ridge, che ha sentito voci dal corridoio, arriva in camera del nipote e sente quello che Thomas sta dicendo, stupendosi molto della sua cattiveria.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn è a casa di Wyatt e cerca di convincere il figlio che Flo è una brava persona e che merita di essere perdonata per un solo errore che ha commesso. Lo invita quindi a dimenticare tutto e ricominciare ad amare e il ragazzo gli risponde che lo ha fatto e che è andato addirittura avanti facendo una proposta di matrimonio. Quinn è al settimo cielo pensando che si tratti di Flo ma il figlio la fa tornare subito con i piedi per terra specificando che si tratta in realtà di Sally. Quinn impazzisce di rabbia e cerca in tutti i modi di convincere il figlio che la Spectra non è la donna per lui e che con Flo c’è stato solo un piccolo ostacolo. Wyatt, però, è davvero stupito di tutto questo perché cerca di far capire alla madre che non può essere così contraria a Sally per il solo fatto che abbia rubato qualche disegno ma approvi Flo che invece ha rubato una bambina. Quinn ammette che Sally potrebbe avere degli aspetti positivi e che si tratta di una ragazza molto carina ma al tempo stesso continua a battersi sul fatto che Wyatt abbia fatto una scelta troppo affrettata e che dovrebbe prendersi più tempo prima di decidere con chi passare tutta la vita.

Sally, non riuscendo a trattenere la sua gioia, vuole dare a Flo il colpo di grazie e le dice che Wyatt le ha fatto la proposta di matrimonio. La Fulton è molto colpita perché in cuor suo sperava che il suo ex fidanzato potesse perdonarla e ritornare con lei. Flo risponde che non immaginava proprio un’evoluzione del genere e pensa che il ragazzo abbia scelto di sposarla solo per dimostrare a lei che non la perdonerà mai. La Spectra non dice nulla ma questo dubbio inizia a insinuarsi nel suo cervello. Brooke, Ridge e Donna entrano con Bill in camera di Katie per parlarle e cercare di svegliarla. Mentre lo Spencer e Brooke provano a parlarle per stimolarla, Donna piange e non riesce a credere che la sorella corra il rischio di morire. Una volta fuori, Ridge accusa Bill di non aver ascoltato i segnali di malessere di Katie e lo Spencer reagisce molto male perché non accetta lezioni da uno che non ha saputo comprendere la follia di suo figlio. Il litigio viene interrotto dal medico che dice che purtroppo dagli esami si evincono danni ad entrambi i reni e che quindi è necessario intervenire urgentemente. Bill scappa in camera di Katie e mentre le parla dolcemente la donna inizia a risvegliarsi mentre nella sala di attesa è arrivato anche Eric, preoccupato per le condizioni di salute di Katie.



