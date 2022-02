Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Eric pronto a perdonare Quinn?

Beautiful, anticipazioni puntata 3 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 3 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy è molto preoccupata per la situazione che si sta creando con Liam e Hope e chiede al suo ex marito di non dire nulla alla moglie circa la notte che hanno trascorso insieme. Se si venisse a sapere del tradimento, infatti, sarebbe a rischio non solo la relazione fra Hope e Liam ma anche la sua con Finn e a questo punto la donna non vuole rischiare, visto che è chiaro che lo Spencer non lascerà sua moglie. Ridge è molto grato a Hope non solo per aver perdonato Thomas ma anche per avergli salvato la vita, ora è convinto che potranno essere un’unica famiglia non appena il ragazzo si riprenderà. Quinn è davvero colpita dalla richiesta di amicizia che le è stata data dalla sua amica Shauna e ripensa all’opinione negativa che aveva avuto su di lei. Ora spera solo che Eric sia davvero pronto a perdonarla.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: Liam ammette di aver sbagliato...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Quinn è molto colpita dalle parole di Wyatt e Flo e si rende conto del fatto che non può vivere lontana da suo marito, così decide di andare nuovamente a casa di Eric per riprendersi suo marito. Qui, però, viene stupita dalla presenza di Shauna che è andata a trovare il Forrester e così la Fuller decide di nascondersi dietro alle scale per sentire quello che i due hanno da dirsi. Prima Eric dice alla Fulton di non volerla ferire dicendole questo ma la invita a rassegnarsi alla fine del suo rapporto con Ridge perché lui è legato per sempre a Brooke e qualsiasi problema hanno vissuto in passato sono sempre tornati l’uno dall’altra. Shauna sa che è così e dice di aver sbagliato quando ha deciso di provare il tutto per tutto per separarli. Proprio come ha commesso un errore lei, però, lo possono fare tutti e quindi è giusto che Eric perdoni Quinn e riprenda la loro vita matrimoniale, visto che è evidente che in fondo lui la ama ancora molta: non ha mai tolto il ritratto della donna che troneggia sul camino, quindi è logico che lui non riesca a separarsi dalla moglie. Quinn è colpita dalle belle parole dell’amica.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Hope e Steffy in ansia per Thomas

In ospedale, Ridge dice a tutti che si allontana per qualche minuto per andare a telefonare a Eric, anche Hope ne approfitta per tornare a casa e vedere come stanno i bambini. A quel punto Steffy e Liam restano soli e lo Spencer coglie al volo l’occasione per dire alla sua ex compagna di essersi sbagliato quando si è convinto che Thomas stesse baciando Hope e che lei lo lasciasse fare. In realtà l’equivoco si è chiarito perchè la persona che lo stilista stava baciando non era un essere umana bensì il manichino che raffigura la Logan. Steffy è doppiamente sconvolta da questa rivelazione perché da un lato si rende conto che il fratello in realtà sta molto peggio di come avrebbe potuto immaginare, dall’altro capisce che la notte di passione che ha trascorso con Liam porterà delle conseguenze davvero inimmaginabili. Per questo gli risponde che in questo momento non riesce a far fronte anche a questo e ne parleranno quando Thomas sarà fuori pericolo. Intanto Ridge è Hope si incontrano nuovamente in ospedale e lo stilista non fa che ringraziare la Logan per il suo prezioso contributo alla salvezza del figlio: se non avesse chiamato in tempo i soccorsi probabilmente il ragazzo sarebbe già morto. Poi le racconta di quanto Thomas fosse felice del rapporto di amicizia che si era instaurato con Hope nonostante i problemi passati. La ragazza non ha il coraggio di confessargli che Thomas prima di svenire le aveva detto di amarla.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Thomas deve essere operato

© RIPRODUZIONE RISERVATA