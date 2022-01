Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Zende vuole dichiarare il suo amore a Zoe

Beautiful: le anticipazioni della puntata del 3 gennaio

Nella puntata di lunedì 3 gennaio di Beautiful, Waytt capisce che Eric non è ancora pronto a perdonare sua madre ma quando sta per andare via vede Shauna e si rende conto che la donna ha mentito a Quinn e vive ancora lì. Una volta tornato a casa racconta a Flo quello che ha scoperto e insinua nella ragazza il dubbio che la donna abbia delle mire nei confronti del Forrester. Zende prova dei sentimenti nei confronti di Zoe e quando scopre che la ragazza ha ricevuto una proposta di matrimonio dall’amico, vorrebbe rivelarle che la ama ma quando sta per parlare viene interrotto dal ritorno di Carter e di Paris. La modella ignora quanto lo stilista vorrebbe dirle e così, quando l’avvocato le rifà nuovamente la fatidica proposta, accetta di sposarlo. Cosa succederà, successivamente, a Beautiful? Continua a seguirci per scoprirlo!

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Zoe a disagio a causa della sorella

Beautiful: il riassunto della puntata del 2 gennaio

Nella puntata odierna di Beautiful, la discussione fra Hope e Liam circa la pericolosità di Thomas vive una pausa perché nessuno dei due vuole sprecare altro tempo a parlare dello stilista, anche perché così non hanno avuto modo di godersi quelle ore di libertà senza i bambini, tenuti da Donna. Così lo Spencer propone di mettere i figli a dormire e poi dedicarsi a loro e anche la Logan è d’accordo ma prima gli chiede di fare uno sforzo per imparare ad accettare Thomas nelle loro vite, visto che avranno sempre un legame con lui per via di Douglas. L’episodio di Beautiful prosegue con lo stilista che in ufficio viene affrontato da Charlie che vuole sapere per quale motivo non gli abbia detto che era stato lui a prendere il manichino e portarlo a casa sua, facendogli perdere molto tempo nelle ricerche.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Thomas si sbarazza del manichino

La serata a casa di Carter procede a gonfie vene e in un momento nel quale sono soli, l’avvocato protagonista di Beautiful dice a Zoe che da quando c’è lei nella sua vita tutto è cambiato. Quindi si inginocchia e dalla tasca dei pantaloni estrae un cofanetto con un anello di fidanzamento chiedendole di diventare sua moglie. La modella piange ed è incredula rispetto a quanto sta succedendo ma non ha tempo di rispondere perché inizia a suonare l’allarme antincendio e vengono raggiunti dagli spaventati Zende e Paris. Mentre Carter e la sorella della modella escono di corsa per capire cosa stia succedendo, Zende si rende conto che qualcosa non va perché Zoe è molto scossa, poi vede l’anello e capisce della proposta. Quando le chiede spiegazioni, però, la modella risponde che non ha ancora deciso se accettare o meno.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Hope si fida di Thomas

La puntata di Beautiful prosegue con Eric si aggira nel soggiorno della sua villa pensando a Quinn e ammirando il quadro che la ritrae ma non è ancora convinto di volerla perdonare perché non si fida più di lei. Il protagonista di Beautiful viene raggiunto però da Shauna che, nonostante quello che ha promesso alla sua amica, ancora non ha lasciato la casa. La Fulton prova a perorare la causa di Quinn ma il discorso dei due viene interrotto dall’arrivo di Waytt che vuole provare a parlare con il suo patrigno per capire se ci sono margini per una riconciliazione con la moglie.

Shauna non vuole far sapere che vive ancora lì e così chiede ad Eric di coprirla e scappa via dal giardino. Intanto la Fuller arriva a casa del figlio e trova Flo la quale si rende subito conto che la suocera è molto agitata e le chiede i motivi. Quinn risponde che la situazione del suo matrimonio la preoccupa molto e che da giorni non ha notizie di Shauna che, dopo averle promesso di andare via da casa di Eric e provare a convincere l’uomo a perdonarla, non si è più fatta sentire. Anche Flo conferma che sono giorni che non sente la madre la quale è sempre più sfuggente. Ma cosa succederà nella successiva puntata di Beautiful?

© RIPRODUZIONE RISERVATA