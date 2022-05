Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 maggio: Zoe chiede aiuto a Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 3 maggio

Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 3 maggio, di “Beautiful” ci rivelano che Zoe tenta il tutto per tutto per convincere Carter a cambiare opinione sul suo conto e tornare sui suoi passi. L’avvocato non è disposto ad assecondare le richieste della sua ex e ferito nell’orgoglio si oppone alle sue avance. La Buckingham non si arrende e prende una decisione molto difficile: chiedere aiuto a Ridge. Il Forrester è stato il primo a opporsi al suo matrimonio e vorrebbe vedere al fianco dell’amico una donna che lo rispetti e gli dia le attenzioni che merita, certamente questa donna non è Zoe. La modella pur conoscendo le intenzioni di Ridge gli chiede sostegno sperando che possa comprendere i suoi veri sentimenti e possa sistemare le cose con Carter. Katie, Donna e Brooke hanno perdonato Flo e l’hanno accolta nella loro famiglia, ora però Katie vuole dimostrare alla nipote che veramente tutti sono intenzionati a mettere una pietra sul passato. Il perno della bilancia è Ridge che gli viene chiesto di prendere un importante decisione che siglerà la pace fatta: dare un posto di lavoro a Flo all’interno della Forrester Creations. Sarà disposto Ridge ad accettare la richiesta di Katie?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Ridge chiede a Carter come va il suo rapporto con Zoe. L’amico è in difficoltà, non sa come superare il fatto che la sua fidanzata sia interessata a Zende. La modella è pentita, ha rovinato il suo futuro con un uomo che l’ama e che può darle le attenzioni e le sicurezze di cui ha bisogno. Paris rimprovera la sorella per aver messo tutto a rischio flirtando con Zende. Zoe ammette di avere dato Carter per scontato e ora sta pagando le conseguenze. Tutto è accaduto per colpa di un messaggio che Zende le ha spedito, di cui non ne conosceva nemmeno l’esistenza e che le chiedeva di non avere fretta con Carter. Finalmente Flo è stata perdonata dalle Logan, anche se per Brooke il compito non è stato facile, visto che tra le sorelle è quella che ha sofferto di più per le bugie raccontate dalla nipote sul conto di Beth. Katie è intenzionata a fare un passo in avanti e convoca nel suo ufficio oltre che Brooke e Donna anche Ridge e Flo.

Non bastano le parole, la minore delle Logan vuole dimostrare a Flo che sono tutti intenzionati ad accoglierla in famiglia. Flo è riconoscente nei confronti di Wyatt che chiedendo il supporto di Katie è riuscita a farsi perdonare dalle Logan. Il fidanzato le ha dato una grande opportunità per farsi perdonare, Brooke è disposta a provare, ma Wyatt la rassicura, il 70% delle Logan è disposta ad accoglierla in famiglia, è una buona percentuale. Il ragazzo si rammarica di non aver capito prima quanto questa situazione facesse stare male Flo. La fidanzata le promette che farà di tutto per assicurarsi che non si pentano della loro decisione. Zoe non sa darsi pace, ha spezzato il cuore di Carter, lui credeva nel loro amore e stava pianificando il loro matrimonio. Paris rassicura la sorella che alla lunga tutto quanto si risolverà per il meglio. Zende crede che l’amico abbia bisogno di un po’ di tempo per fare chiarezza. Ridge invece augura a Carter di trovare una donna che lo metta al primo posto. Per Katie è arrivato il momento di voltare pagina, ha deciso di offrire a Flo un lavoro alla Forrester Creations. Zoe incontra Carter nel suo ufficio, vuole trascorrere del tempo con lui per parlare del loro futuro.

