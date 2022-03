Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Paris si oppone alla richiesta di Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 3 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 3 marzo, della soap opera “Beautiful” Paris è sconvolta da quanto la sorella le ha chiesto, ma mette subito in chiaro che non si piegherà alle sue assurde richieste e accetterà il lavoro offerto da Ridge visto che si tratta di un’occasione che capita una sola volta nella vita. Questa decisione scatena un’accesa discussione fra le due sorelle. Liam corre da Steffy e non ha idea di cosa gli voglia dire la sua ex compagna. Steffy è incinta e non sa chi possa essere il padre fra Liam e Finn. La notizia getta lo Spencer nello sconforto perché ora certamente non può più tenere segreto il tradimento e dovrà raccontare tutto a Hope. Anche Steffy è disperata perché ha sempre desiderato un secondo figlio ma sperava che nascesse in una situazione più serena e senza alcun dubbio sulla paternità.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Paris arriva felice nell’ufficio di Zoe perché vuole raccontarle quello che è accaduto con Ridge. Peccato che la modella non dimostri lo stesso entusiasmo di sua sorella e le faccia capire chiaramente che non è felice del fatto che possa lavorare alla Forrester. Quando Paris prova a dirle che tanto non proverà in alcun modo a intromettersi nel suo lavoro, visto che continuerà a fare l’assistente sociale, Zoe sbotta e le dice che è arrivato il momento di iniziare a pensare alla sua vita e di smetterla di emularla, come ha fatto fin da piccola, e soprattutto di cercare di introdursi nel suo mondo e conquistare le persone che le sono vicine, come Carter e Zende. Zoe proibisce a Paris di accettare il lavoro alla Forrester e le chiede di andarsene da Loa Angeles. Steffy e Finn discutono del loro futuro e del tempo che vogliono trascorrere insieme, come una vera famiglia. La ragazza, però, sembra abbastanza turbata e il compagno se ne rende conto, anche se non ha il tempo di approfondire la cosa visto che viene chiamato con urgenza in ospedale per un paziente. Intanto Liam sta provando in tutti i modi a raccontare a Hope quello che è accaduto la sera del manichino ma la ragazza continua a interromperlo perché pensa che le titubanze del marito siano legate al fatto che Thomas sta vivendo a pochi passi da casa loro. Proprio quando Liam sembra prendere coraggio e sta per dirle tutto, il suo cellulare inizia a squillare ed è Steffy che gli dice con urgenza di andare a casa sua per parlare. Lo Spencer le dice che non è il momento opportuno perché sta parlando con Hope di una cosa importante ma la moglie, che teme sempre che le chiamate di emergenza siano per Kelly, lo spinge a raggiungere immediatamente Steffy per capire che cosa sia accaduto. Liam non vorrebbe ma alla fine viene travolto dall’insistenza della moglie e decide di andare, non prima però di aver sottolineato che lei è il suo bene più prezioso e non c’è niente che non farebbe per proteggerla, insieme a Beth e al loro matrimonio.

