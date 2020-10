Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 ottobre 2020: Shauna vuole consolare Flo

Beautiful, anticipazioni puntata 3 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 3 ottobre, Liam porta Hope da Steffy dove finalmente la donna può riabbracciare sua figlia. Quando però Steffy intuisce che la ragazza è venuta per riprendersi la bambina, si irrigidisce e dice di non aver intenzione di rinunciare a quella che per la legge è sua figlia. Shauna prova a consolare Flo che è disperata perché, dopo aver raccontato tutta la verità, ha definitivamente perso Waytt. Pur dicendo alla figlia che non deve biasimarsi perché la colpa è solo di Reese Buckingham, le consiglia di lasciare immediatamente Los Angeles e ritornare subito a Las Vegas, prima che le cose per lei possano peggiorare. Brooke e Ridge vengono a sapere la verità su Beth: mentre Brooke giura di vendicarsi di Flo, Ridge è sconvolto perché capisce che dietro a tutto questo c’è suo figlio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy racconta a Ridge quello che Douglas è convinto di sapere e soprattutto la reazione che ha avuto Liam quando ha scoperto che il medico che ufficialmente avrebbe fatto partorire Flo a Las Vegas in realtà non ha mai avuto la ragazza come paziente. Pur sembrando tutti assurdo, la Forrester ha come un sesto senso che la mette in allarme e confessa al padre di essere molto in ansia per tutta questa storia. Ridge fa del suo meglio per rassicurarla e per dimostrarle che è tutto un equivoco ma non riesce nel suo intento. Quando rientra a casa racconta a sua moglie Brooke quello che sta succedendo fra Liam e Steffy e la donna è molto sorpresa. Intanto il chiarimento fra Waytt e Flo sta procedendo molto male perché lo Spencer non riesce ad accettare di essersi sbagliato così tanto sulla donna che ama e di non aver capito che tipo di persona sia. Nonostante la Fulton provi a giustificarsi, raccontandogli tutto e spiegando per quale motivo non ha detto nulla a nessuno fino a quel momento, capisce immediatamente che qualcosa fra lei e il suo fidanzato si è spezzato e piange perché sa di averlo perso per sempre.

Thomas è riuscito ad entrare nell’ufficio della Forrester dove si sono chiusi Liam e Hope per parlare e stende lo Spencer con un pugno. Hope urla chiedendogli se quello che Liam sta dicendo è la verità ma l’unica risposta che riesce ad ottenere è che il marito la trascini per un braccio sul tetto mentre Liam giace svenuto a terra. Una volta saliti in cima al palazzo, Thomas fra le lacrime dice alla moglie che non deve dare ascolto alle parole di Liam, che il suo intento è solo quello di screditarlo e che ora andranno via con l’elicottero per essere felici per sempre. Hope ribatte, però, che se la ama come dice allora deve dirle tutta la verità, promettendogli di non arrabbiarsi. Thomas però ha una reazione violenta e la strattona dicendole che non deve mai più parlare né di Beth né di Liam. Proprio in quel momento Liam riesce a raggiungerli e fra i due inizia una colluttazione che vede il Forrester soccombere e tentare la fuga sulla pista dell’elicottero che però non è ancora arrivato. Liam e Hope, però, riescono a raggiungerlo e stringendolo al collo lo Spencer riesce a fargli ammettere che tutto quello che Douglas ha detto è la verità. Il Forrester, però, con un’ultima mossa riesce a liberarsi e a scappare via. Hope e Liam si abbracciano piangendo perché finalmente sanno di poter rimettere insieme la loro famiglia.



