Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 ottobre: Brooke ripensa al bacio di Ridge e Quinn

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 OTTOBRE

Oggi, giovedì 3 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della soap opera americana, rivediamo quanto successo ieri. Ridge è sicuro che Bill non sia veramente cambiato come vuole fare credere, ma è solo intenzionato a riconquistare Brooke e per questo ha scagionato lo stilista da ogni tipo di accusa. La Logan, invece, crede ciecamente al nuovo atteggiamento dell’ex marito. Anche Eric Forrester, padre di Ridge, cerca di far capire a Brooke che Bill non può essere cambiato in modo così repentino ed è sicuramente interessato a riavvicinarsi a lei. In ospedale mentre Ridge è con Bill arriva Justin che invita lo stilista ad andarsene. Appena Ridge lascia la stanza, Bill ammette di avere in mente qualcosa e di ottenere sempre quello che vuole. Intanto a casa Forrester continua la discussione tra Pam e Quinn. La sorella di Stephanie vuole portare via il ritratto dell’attuale signora Forrester e rimettere al suo posto quello di Stephanie, nonostante Quinn le abbia detto che lei e Charlie possono sposarsi alla villa. Pam poi confesserà a Charlie, suo futuro marito, che Quinn è riuscita a spegnare il suo entusiasmo per le nozze. Infine alla Forrester, Steffy insieme a Wyatt e Sally prepara il lancio della sua nuova linea di intimo.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: CENA DI FAMIGLIA PER…

Nelle nuova puntata di Beautiful Eric e Quinn ospitano per cena Ridge, Brooke, Katie, Thorne e Donna. La moglie di Eric si sente un po’ esclusa, mentre Brooke ripensa al bacio che ha visto tra Ridge e Quinn. Katie ha ottenuto la custodia esclusiva su Will, ma Bill non si rassegna. Inoltre Justin ha raccolto alcune informazioni sul giudice che ha emesso la sentenza che potrebbero tornare utili a Spencer. Pam si lamenta di Quinn con Charlie, ma l’uomo cerca di rassicurarla sui suoi sentimenti. Intanto Steffy viene avvicinata da Leo, un cliente di vecchia data della Forrester Creations… cosa succederà nelle nuove puntate della soap e quali saranno le coppie destinate a scoppiare e ricongiungersi nei prossimi giorni?

