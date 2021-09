Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Shauna si sente in colpa, ma…

Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, venerdì 3 settembre, va in onda un nuovo episodio della soap opera statunitense “Beautiful”. Vediamo cosa è successo nell’ultima puntata prima di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Brooke e Ridge sono decisi a riprendere la loro storia d’amore e lo stilista è pronto ad andare da Shauna per farle firmare le carte che annullino il loro matrimonio. Brooke rimasta sola a casa, non si accorge che Rdige è rientrato a casa per lasciarle una sorpresa in camera. In quel momento arriva Bill che confessa a Bill il suo amore. Brooke risponde che è naturale che senta queste emozioni perché sono stati sposati per tanto tempo e anche lei lo amerà per sempre. Ridge sente le parole di Brooke e scappa, prima di poter sentire Brooke dichiaragli il suo amore eterno. Intanto Shauna aspetta con trepidazione il ritorno di Quinn che le dice di non preoccuparsi perché Bill farà di tutto per riconquistare Brooke.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Carter bacia Zoe!

Anticipazioni Beautiful, 2 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 3 settembre, della soap opera “Beautiful” Ridge ha lasciato casa di Brooke convinto che la donna abbia deciso di stare con Bill. In realtà la Logan lo ha mandato via manifestandogli il suo desiderio di restare con Ridge. Brooke riceve la visita della sorella Donna. Quinn è molto felice perché è convinta che il suo piano avrà successo: Brooke si pentirà di aver cercato di allontanarla da Eric. Shauna invece prova ancora dei sentimenti contrastanti: è divisa tra sensi di colpa e la felicità per essere moglie di Ridge.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Bill va da Brooke, mentre Ridge...Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Carter si avvicina a Zoe

© RIPRODUZIONE RISERVATA