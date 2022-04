Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 aprile: la famiglia Logan riaccoglie Flo

Beautiful, anticipazioni puntata 30 aprile

Le Anticipazioni di Beautiful del 30 aprile 2022 ci rivelano che Brooke alla fine riesce a convincersi che la soluzione migliore per vivere in tranquillità è perdonare Flo e accoglierla in famiglia, in fondo ha dimostrato in più di un occasione di essere dispiaciuta e donando il suo rene a Katie è entrata a far parte dei Logan e comunque Storm ne sarebbe felice. Anche Bill è convinto che la giovane vada perdonata, ha salvato la vita alla sua Katie e questo basta per cancellare il suo passato.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Flo convocata dalle zie Logan

Lo Spencer non ha cambiato idea, ancora è intenzionato a riconquistare il cuore della ex moglie e Katie sembra più disposta a un riavvicinamento. Tra loro le cose sembrano andare bene, si sta instaurando la complicità di un tempo e questo rende speranzoso Bill che non vede l’ora di accogliere in casa la Logan e tornare ad essere una famiglia. Brooke non è convinta di perdonare Flo, oltretuto bisogna vedere come reagirà Hope quando lo verrà a sapere, ma per l’amore che nutre nei confronti di suo fratello Storm è disposta a fare un passo indietro.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Vinny non sopporta Finn...

Beautiful: ecco dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Thomas è convinto che il suo amico Vinny abbia manipolato il test di paternità del bambino di Steffy e gli chiede se si è occupato lui di gestire il referto. Vinny nega, poi rivolgendosi all’amico le chiede che cosa farebbe se gli dicesse che non è Liam il padre. Thomas gli risponde che non perderebbe tempo e andrebbe da Hope e Steffy a raccontare tutta la verità. Questa storia sta mettendo in crisi due relazioni di coppia e a farne le spese è Hope che ha perso fiducia nei confronti del marito e Steffy che vorrebbe vivere la sua relazione con Finn pensando che il figlio che aspetta è dell’uomo che ama veramente. Vinny non la pensa alla stessa maniera e suggerisce al Forrester di correre da Hope e di riprendersela. Di fronte a queste parole, lo stilista incalza di domande l’amico chiedendogli ripetutamente se ha falsificato i risultati per far credere che Liam fosse il padre e privando Finn e Steffy del loro bambino. Finn è molto vicino a Steffy e vuole vivere con lei questa esperienza, perché il suo desiderio è di essere presente per questo bambino, anche se il padre è Liam, la paternità è l’ultima cosa a cui pensa, al medico interessa Steffy e piccolo che presto verrà alla luce.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Thomas non crede alle parole di Vinny

Katie incontra Brooke e Donna per parlare di Flo. La donna ha promesso a Wyatt di dargli una mano per convincere le sue sorelle a perdonare la sua ragazza e accettarla in famiglia. Brooke non ha nessuna intenzione di mettere una pietra sopra al passato. Flo è stata la causa che ha dato tanta sofferenza alla figlia che ha creduto di aver perso la piccola Beth quando invece era a pochi metri distante da lei. Katie cerca di far capire alla sorella che la giovane si è pentita e ha più volte chiesto perdono, oltretutto ha donato anche un suo rene per salvarle la vita. Ha fatto un errore ma non bisogna dimenticare che è la figlia di Storm e quindi fa parte della famiglia Logan. Storm avrebbe voluto che venisse trattata come tale. Brooke non ha intenzione di accoglierla a braccia aperte, quando ha capito chi fosse Beth, doveva correre da Hope e Liam e avvisarli che la loro bambina era viva, invece ha continuato a mentire a tutti. Anche Donna la pensa come la sorella, è giusto dare alla ragazza una seconda possibilità, ma non è facile perdonarla per il dolore che ha dato a Hope.

Flo desidera frequentare la famiglia Logan, non per riempire un vuoto della sua vita, ma la fa stare male che la famiglia di suo padre non può frequentarla per colpa sua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA