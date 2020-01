Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 gennaio: Flo si è già pentita?

Beautiful, anticipazioni puntata del 30 gennaio

Nel prossimo episodio di Beautiful, vedremo che Florence ascolterà tutta la conversazione tra Hope e la zia al Bikini Bar. Quando la Sharpe, successivamente, consegnerà all’uomo dietro la bancone la sua carta di credito con il suo nome e cognome, la complice di Reese capirà senza alcun dubbio di avere davanti la donna disperata a cui è stata sottratta ingiustamente Beth. A quel punto, Florence, sopraffatta dall’emozione, farà cadere per terra il suo bicchiere di vetro, che andrà in mille pezzi. A causa di questo incidente, Hope si avvicinerà alla donna e le chiederà se sta bene. Flo risponderà di sì e si presenterà alla figlia di Brooke, senza rendersi conto di aver commesso un grave errore. Ridge appoggerà la decisione della figlia di aver chiamato la bambina adottata Phoebe, come la sorella scomparsa. Lo stilista riterrà che il gesto della figlia è stato un atto dolcissimo. Reese, dopo aver preparato frettolosamente le valigie, sarà pronto a sparire per sempre da Los Angeles, senza lasciare traccia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nella puntata di Beautiful di oggi, 29 gennaio, si vede che Hope, nonostante abbia stretto fra le braccia la figlia adottata da Steffy, non si è accorta del fatto che la bambina è sua figlia Beth. Dopo aver comunicato a Zoe la sua intenzione di lasciare Los Angeles e di trasferirsi a Londra, Reese si confida anche con Taylor e le confessa che lui presto abbandonerà per sempre la California. La Hayes quindi dice addio al dottore, per il quale ha provato una forte attrazione. Intanto Hope, ad un certo punto, incontra la zia Katie e si intrattiene con lei al Bikini Bar. La donna prova a convincere la nipote a non allontanare in continuazione Liam, perché il ragazzo a lungo andare potrebbe finire tra le braccia di Steffy. Per sfortuna, però, Hope sembra non voler ascoltare i consigli di sua zia, in quanto crede che è meglio che suo marito trascorra il suo tempo libero nella casa di Malibù della figlia di Ridge, per far sì che Kelly e Phoebe abbiano una figura paterna presente. La ragazza poi pensa che è giusto che lo Spencer ritrovi un pò di pace lontano da lei, che è ancora sconvolta dalla morte di Beth, e che non riesce a liberarsi della foto dell’ecografia della figlia, che lei porta sempre con sé.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, abbiamo visto che Steffy ha portato a termine con successo l’adozione di una bambina, che andrà ad allargare la sua famiglia, composta già da Kelly. La Forrester ha deciso quindi di chiamare la piccola Phoebe, in onore della sua gemella scomparsa. Ad essere felice per la scelta di Steffy è stato Liam, che non ha esitato fin dal primo momento ad appoggiare psicologicamente la ragazza. Il giovane si è offerto anche di occuparsi dell’educazione e della crescita di Phoebe. Brooke è stata molto preoccupata nei confronti di Hope, del fatto che la figlia non avesse potuto accettare l’adozione di una bambina da parte della Forrester. La Sharpe, però, ha appoggiato la scelta di Steffy, congratulandosi con lei. La ragazza ha avuto pure la possibilità di cullare la piccola Phoebe tra le sue braccia. In quell’istante si è sentita subito legata alla neonata, per la quale ha provato una forte emozione. Successivamente, Hope ha deciso di reagire e di ritornare al lavoro alla Forrester. Il fatto che la moglie stia finalmente provando a riprendere in mano la sua vita, ha rallegrato parecchio Liam, che si è congratulato molto con la Sharpe.



