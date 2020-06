Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 giugno: Thomas affronta Flo e…

Beautiful, anticipazioni puntata 30 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 30 giugno, Thomas verrà a sapere da Flo che Beth è in realtà Phoebe, la bambina che sua sorella Steffy ha adottato. La prima reazione di Thomas sarà quella di correre dalla sorella per confessarle tutto e di conseguenza andrà subito a casa sua. Trovandola però con Liam e le bambine, avrà un attimo di esitazione, non volendo rovinare la famiglia che sembra si stia ricomponendo. Soprattutto, però, Thomas pensa che se Hope dovesse sapere la verità su sua figlia, verrebbero meno i motivi per i quali ha deciso di chiudere il suo matrimonio con Liam e loro tre ritornerebbero ad essere una famiglia, facendo perdere al Forrester la possibilità di conquistare la Logan e dare una madre a suo figlio Douglas. Cosa deciderà di fare ora che è a conoscenza del segreto di Flo?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è disperata perché l’annullamento del suo matrimonio è ormai una realtà. La madre Brooke prova a consolarla, dicendole che non è troppo tardi per cambiare idea ma la ragazza è ormai determinata e aggiunge che se qualcuno le avesse fornito una buona motivazione per non divorziare lo avrebbe fatto, ma poiché non è accaduto, allora è meglio che sia andata così. Poi racconta alla madre del curioso ingresso di Xander e di come abbia provato ad interromperli perché in possesso di un’informazione importante per poi dileguarsi senza aver detto nulla. Brooke prova a capire quale siano state le motivazioni che hanno spinto Xander ma in realtà nessuna delle due dà troppo importanza all’episodio. Intanto L’Avant è tornato alla Forrester e dice a Zoe che è andato da Hope e Liam per interromperli. La Buckingham si agita perché pensa che a breve la polizia verrà a prenderla per portarla in prigione insieme a Flo e Reese ma il fidanzato le spiega di essere stato interrotto, anche se aggiunge che è intenzionato a rivelare tutto perché è l’unico modo per trovare pace e per mettere fine alle sofferenze di Hope e Liam. Zoe prova a convincerlo che se la ama dovrebbe mantenere il segreto ma Xander ribadisce che proprio perché la ama pensa che sia giusto aiutarla a confessare tutto.

Intanto Thomas è a casa di suo nonno Eric e sta mettendo sotto torchio Flo per scoprire quale segreto nasconda insieme a Xander, dopo che il modello lo aveva incuriosito farfugliando il suo nome. Flo non riesce più a reggere il senso di colpa e le accuse di Thomas che pensa che Flo non dimostri affetto nei confronti di Hope. A quel punto Flo decide di liberarsi e inizia a raccontare dello scambio di culle, del ruolo di Reese e del fatto che la bambina sia stata venduta ad un’altra famiglia in modo che il medico potesse recuperare i soldi che doveva agli strozzini per evitare rappresaglie su di lui e sulla figlia. Thomas è incredulo rispetto a quello che sta sentendo e più di una volta prova a mettere in dubbio le parole della Fulton ma si convince quando Flo gli dice che per lei sarebbe oggettivamente se lui non le credesse ma che quella che sta raccontando è la pura verità, un segreto che ga rischiato di consumarla. Quando Thomas pensa di aver sentito davvero tutto e aver raggiunto il fondo, Flo gli confessa che c’è un’altra cosa ancora che deve sapere e che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Intanto Xander in ufficio dice a Zoe che Thomas non ha saputo nulla da lui rispetto al segreto delle culle e la ragazza pensa di aver scampato un pericolo enorme. Non sa che proprio in quel preciso momento la sua complice Flo sta raccontando tutto ad uno dei diretti interessati nella vicenda.



