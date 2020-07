Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 luglio: Liam confessa i suoi peccati!

Beautiful, anticipazioni puntata 30 luglio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 30 luglio, Liam andrà a casa di Hope perché, in preda ai sensi di colpa, vorrà raccontare alla donna che ama del suo tradimento. La reazione della Logan, però, non sarà quella che immagina: con molta freddezza Hope gli dirà che non è stupita e gli consiglierà di non perdere tempo a giustificarsi ma di tornare immediatamente dalla sua vera famiglia. In realtà Hope soffrirà molto e inizierà a pensare che con Liam sia definitivamente finita. Di questa nuova situazione vorrà approfittare Thomas, pronto a sfruttare anche il figlio per ottenere quello che vuole: chiede infatti a Douglas di consegnare ad Hope l’anello di fidanzamento, convinto che al bambino la ragazza non riuscirà a dire di no. Prima, però, Thomas chiamerà la sorella Steffy per sapere l’esito della serata insieme ma la Forrester, pur ammettendo di aver passato una notte d’amore con lo Spencer, lo inviterà a non farsi troppe illusioni perché è convinta che il Liam delle ultime ore non sia stato proprio in sé.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Dopo il litigio con Hope che è rimasta disgustata dal comportamento di Liam, il ragazzo è finito a letto con Steffy: la droga contenuta nel suo cocktail ha avuto i suoi effetti e il ragazzo ha fatto delle avances alla sua ex moglie, trovando in lei la spalla sulla quale appoggiarsi. Il mattino dopo, però, quando si risveglia nello stesso letto di Steffy, si rende conto di quello che ha fatto anche se ha davvero pochi ricordi rispetto a quello che è accaduto. Così prova a fare qualche domanda alla Forrester e si rende subito conto che lei è molto felice di ciò che è accaduto e che considera la notte trascorsa insieme il preludio della loro nuova vita in famiglia. Per questo motivo quando Steffy gli chiede se invece lui è pentito della notte precedente, Liam non riesce a dirle la verità e per non deluderla le racconta di essere altrettanto contento. Poi, però, le dice che si sente molto in colpa nei confronti di Hope e Steffy lo stupisce, invogliandolo a recarsi subito a casa sua per scusarsi per la sera precedente e per raccontarle tutto quello che è successo. Liam accoglie il consiglio ed esce subito.

Thomas è molto felice perché pensa di aver portato a termine il suo compito. La sera precedente ha provato a convincere Hope che fra Liam e Steffy c’è ancora amore e una forte attrazione fisica, insinuandole il dubbio che in realtà in quel momento il rapporto fra i due non sia così platonico. Il giorno dopo il ragazzo riceve la telefonata di Vinny ma, per la paura che qualcuno possa scoprire quello che ha fatto, chiede all’amico di non richiamarlo più a casa. Parla invece con Douglas al quale consegna un anello, quello che Hope aveva rifiutato declinando la sua proposta di matrimonio, e dice al bambino che con il suo aiuto riusciranno a convincere la Logan a diventare la sua mamma. Intanto Hope riceve al cottage la visita della madre alla quale racconta della sera precedente, di aver chiamato Phoebe con il nome di Beth e del comportamento di Liam che sembra aver voltato definitivamente pagina. Brooke è molto scettica perché pensa che la figlia stia esagerando, quando però la ragazza tira in ballo l’opinione di Thomas, la Logan senior capisce che il ragazzo continua ad avere un’influenza sempre più grande sulla figlia e che la sta manipolando per farla cadere nella sua rete. Prova così a farla ragionare sul fatto che in realtà Thomas non conosce affatto Liam e non c’era certo lui al fianco di Hope quando ha avuto bisogno di aiuto e di appoggio ma la ragazza sembra non volerla ascoltare.



