Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 maggio: Ridge tra Brooke e Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 30 maggio

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, lunedì 30 maggio 2022, ci rivelano che Brooke non si fida di Thomas e il giovane ha uno scontro con il padre, non comprende perché la Logan abbia tanto astio nei suoi confronti. Brooke interviene nella conversazione e avverte il giovane Forrester di stare lontano dalla figlia, già in passato l’ha fatta soffrire molto e non vuole che si ripeta la stessa storia. Thomas a questo punto si rivolge al padre dicendogli che per l’ennesima volta la Logan lo sta mettendo nella situazione di decidere tra lei e i figli avuti da Taylor. Ridge è in difficoltà e ha di nuovo uno scontro con la moglie perché entrambi difendono i propri figli. Wyatt parlando con Liam lo mette in guardia e lo avverte di non lasciare troppo campo libero a Thomas, anche in questo caso interviene Brooke che scuote a Liam a darsi da fare altrimenti rischia di perdere Hope per sempre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 maggio: scontro tra Ridge e Brooke

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Brooke e Ridge hanno una forte discussione, la Logan pur riconoscendo i miglioramenti che ha fatto Thomas ancora non riesce a fidarsi di lui, il suo modo di amare Hope lo trova troppo ossessivo e morboso e visto i precedenti, la Logan teme che la figlia possa ancora soffrire per colpa del giovane Forrester. Ridge non è dello stesso parere e difende il figlio, facendo notare alla moglie che il ragazzo ha fatto grandi progressi, ha migliorato il suo rapporto con Douglas, sta dando molto all’azienda, ha avuto un danno cerebrale e ora vuole essere un bravo padre. Brooke comprende lo stato d’animo del marito, ma Thomas deve stare lontano dalla figlia. In passato è stata a guardare quanto dolore ha fatto passare a Hope. È impossibile tenerlo lontano dalla figlia perché lavorano nella stessa azienda e nello stesso progetto, poi stanno crescendo insieme Douglas, ma a parte questo se Thomas pensa di avere un futuro con la giovane Logan, Brooke è disposta a fare di tutto per non farlo accadere. Thomas che ha ascoltato tutta la conversazione origliando dietro la porta, entra nell’ufficio del padre e dice a Brooke di capire il suo stato d’animo, è molto protettiva nei confronti della figlia ed è normale che ancora non riesca a fidarsi di lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 maggio: Brooke parla di Flo con Ridge

Hope sta soffrendo molto, la separazione da Liam non è stata facile e Paris è l’amica con cui confidarsi. Per lo Spencer non è facile sentire parlare Wyatt del suo fidanzamento con Flo, anche se è felice per il fratello. Liam è convinto che prima o poi riuscirà a farsi perdonare da Hope e questa è solo una situazione temporanea. Continua a mandarle messaggi facendole sapere che le manca molto. Wyatt è certo che la Logan in questo momento ha bisogno di una pausa e tempo per metabolizzare quanto è accaduto. Liam non vuole più parlare dell’argomento e chiede al fratello di raccontargli come ha chiesto a Flo di sposarlo. All’inizio Wyatt aveva in mente di organizzare una serata a casa sua, con tanto di cena, candele e fiori, poi Flo è passata nel suo ufficio per comunicargli che le Logan erano disposte a darle il loro cognome e accettarla definitivamente nella famiglia. A quel punto lo Spencer ne ha approfittato chiedendo alla ragazza se era disposta di nuovo a cambiare cognome sposandolo, lei ha accettato. Bill suggerisce a Liam di ingaggiare un cantante e di dedicare una serenata a Hope per dimostrarle che si sta impegnando al massimo per riconquistarla. Il figlio non è molto convinto, non crede che basterà per farle dimenticare che è andato al letto con Steffy. Il padre lo incoraggia a non perdere la fiducia e a non mollare.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 maggio: Wyatt chiede a Flo di sposarlo

