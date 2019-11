Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 novembre: Hope in fuga, o quasi…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 NOVEMBRE

Nel prossimo episodio della soap opera di Beautiful, Taylor si sentirà molto vicina a Reese. La donna, infatti, non penserà che l’uomo si sia avvicinato a lei per i suoi soldi. Dall’altra parte, invece, Zoe crederà che il padre stia facendo la corte alla Hayes, perché ha trovato nell’ex psichiatra un’altra persona di sesso femminile da manipolare. Nel frattempo, Liam e Steffy staranno in ospedale per sincerarsi delle condizioni della figlia Kelly. Ad un certo punto, i medici diranno ai due genitori che la bambina ha una lieve influenza. Liam allora riuscirà a ritornare a casa e ha prendere le ultime cose utili per la sua luna di miele. Quando il giovane si presenterà all’aeroporto, scoprirà però che tutti i voli per Catalina sono stati annullati per il forte vento. Intanto sull’isola, la giovane Sharpe comincerà ad avvertire delle contrazioni. La sua piccola bambina sta per nascere! La ragazza allora chiamerà il marito e gli dirà di trovare un modo per raggiungerla, in quanto lei ha già le doglie.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di Beautiful di venerdì 29 novembre, Hope regala a Liam un bellissimo viaggio. La ragazza chiede quindi al marito di trascorrere insieme i giorni prima di partorire a Catalina. La Sharpe desidera dunque vivere una sorta di moon baby in compagnia del giovane Spencer, in attesa che la sua bambina venga al mondo. Liam è molto contento della sorpresa che gli ha fatto la moglie, anche se è preoccupato del fatto che Beth possa nascere improvvisamente. Hope però tranquillizza il ragazzo, che si fa convincere dalla donna a partire con lei. La coppia allora prepara le valigie e tutto il necessario per passare una romantica luna di miele, lontano da tutti i problemi dell’ultimo periodo. Ad un certo punto, però, a rompere questo momento felice ci pensa Steffy. La ragazza infatti si mette in contatto con Liam e gli dice di correre subito da lei, in quanto Kelly si è ammalata. Lo Spencer, quindi, va dalla sua ex compagna e porta la figlia nel nosocomio più vicino per degli accertamenti. Hope, però, parte lo stesso per Catalina, credendo che il marito l’avrebbe raggiunta nel più breve tempo possibile. Infine Zoe si confida con Xander e gli dice che il padre ha il vizio del gioco e che è sommerso dai debiti.

Nei precedenti episodi di Beautiful, abbiamo visto che il Natale è stato festeggiato nell’abitazione di Eric Forrester. Tutto è andato bene e la festa è stata ricca di emozioni. A questo evento sono stati invitati molti ospiti, tra cui Wyatt e la giovane Sally, che sono sempre più innamorati. Durante il Natale, ha fatto il suo ritorno a Los Angeles un personaggio molto amato della soap opera. Si è trattato di Bridget. La ragazza, infatti, si è presentata improvvisamente in casa Forrester, facendo una bellissima sorpresa a tutti gli ospiti. Dall’altra parte, Steffy è stata contenta che la figlia Kelly abbia trascorso le festività natalizie in compagnia di Liam e dei suoi parenti più vicini. L’unica ad essere stata esclusa da questa importante riunione di famiglia è stata Taylor. La Hayes è rimasta sola nella casa di Malibù della figlia, ma si è sentita consoltata dal fatto che negli ultimi tempi ha un alleato su cui contare, che è quindi Reese. Il ginecologo è sempre alle prese con uno strozzino che continua a minacciarlo. Il medico deve ancora a quest’uomo un mucchio di soldi, e non sa proprio come restituire questo denaro.



