Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Bill vuole riconquistare Katie

Beautiful, anticipazioni puntata 30 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 30 settembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Bill ha capito di non avere chance con Brooke e di aver fatto soffrire inutilmente Katie. Parlando con suo figlio Wyatt, Bill ammette di avere nel cuore entrambe le sorelle, ma di aver capito che è Katie donna della sua vita. Spencer è quindi deciso a riconquistare la moglie. Steffy apre il suo core al dottor Finnegan e gli racconta del difficile rapporto con Hope e sua madre. I due si avvicinano molto e Stefy sembra anche dimenticare i suoi dolori. Ma Finn si rifiuta di prescriverle nuovi antidolorifici.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Quinn è riuscita a intromettersi ancora una volta tra Brooke e Ridge, che stavano per riconciliarsi. Ha però dovuto coinvolgere, a sua insaputa, Bill Spencer che però ha preso le distanze dalla Fuller e dalle sue macchinazioni. Brooke si sfoga con sua sorella Donna, mentre Eric incita Ridge a non lasciare che il suo odio per Bill rovini definitivamente il suo rapporto con la Logan. Bill si sfoga con Wyatt e gli racconta quanto successo a casa Forrester e ammette di voler trovare una soluzione con Katie. Quinn invece comunica a Shauna di voler organizzare un secondo matrimonio per lei e Ridge, perché solo così Brooke si rassegnerà alla fine del loro amore.

LEGGI ANCHE:

