Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Flo costretta alle lacrime

Beautiful, anticipazioni puntata 30 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 30 settembre, Flo è ormai alle strette e racconta piangendo la storia che ha portato agli avvenimenti attuali. In particolare cerca di giustificare quello che ha fatto dicendo di non essersi subito resa conto di cosa stesse accadendo e di essere venuta a Los Angeles pensando di fare un favore ad un amico dando allo stesso tempo la possibilità di una vita migliore ad una bambina sfortunata. Steffy, intanto, riceve la visita di suo padre Ridge al quale racconta tutto quello che Douglas ha rivelato loro mentre il bambino ne approfitta per chiamare il padre con l’intenzione di chiedergli di poter dormire dalla zia. Liam, dopo aver appurato tutti i fatti, prova a mettersi in contatto con Hope per raccontarle immediatamente che la loro bambina è viva. Poi si reca direttamente in hotel e fra le urla di Thomas racconta tutto alla sua ex moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è ancora in balia di Thomas e prova a convincersi che deve finalmente lasciarsi andare per superare il passato e riuscire finalmente a vivere una nuova vita. Thomas le regala un completo di lingerie per scaldare l’atmosfera e riuscire a far sciogliere la moglie. Mentre la ragazza va a cambiarsi per farlo contento e mostrargli come sta con il suo regalo, il Forrester scioglie nel suo bicchiere di champagne una delle piccole di droga che ha avuto da Vinny, sapendo l’effetto che questo stupefacente avrà sulla moglie. Intanto Liam prova a convincere Steffy che in realtà Beth non solo è viva ma è Phoebe. Ovviamente la ragazza non le crede perché pensa che il compagno sia ancora sconvolto per le affermazioni fatte da Douglas e a nulla valgono tutte le prove che fin qui lo Spencer ha raccolto. Di fronte all’ostinazione di Steffy, Liam decide di fare l’unica cosa sensata, ossia andare da Flo per convincerla ad ammettere di aver mentito e dimostrare così a tutti che Thomas ha tramato contro lui e Hope e che in realtà la Fulton non ha mai partorito. Steffy resta da sola con Douglas che nuovamente le spiega perché ha detto che Beth è ancora viva.

Flo è sul punto di dire tutto a Waytt. Prende il discorso da molto lontano, dicendogli che lo ama ma che purtroppo è stata coinvolta in una storia più grande di lei, una trappola nella quale è caduta per ingenuità. Aggiunge poi che è arrivato il momento di dire tutto, anche se sa che questo potrebbe non solo cambiare i rapporti tra di loro ma soprattutto se tutti le hanno sconsigliato di parlare chiaramente. Waytt non capisce e cerca di chiederle come mai tutta questa titubanza e se quello che sta per dirgli è collegato al segreto che Liam ha sentito menzionare da parte di Thomas. Flo piange e annuisce ma proprio mentre sta per parlare e raccontare tutto entra Liam come una furia. Lo Spencer inizia ad accusare Flo di essere una donna senza cuore e di aver permesso a Thomas di rovinare la sua vita e quella di Hope, poi aggiunge che ormai sa tutto e che vuole avere qualche speranza di farsi perdonare è arrivato il momento di ammettere la verità. A quel punto, mentre Waytt è sempre più basito perché non capisce che cosa stia succedendo, Liam chiede a Flo di dire la verità ossia che Phoebe non è sua figlia: Flo annuisce piangendo. Il colpo di scena, però, si ha quando Liam le chiede di dire il nome della vera madre della bambina e a quel punto la Fulton singhiozzando ammette: la bambina è la figlia naturale di Hope.



