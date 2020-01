Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Hope mette in crisi Liam?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi, 31 gennaio

Nella prossima puntata di Beautiful ci sarà un’accesa discussione fra Ridge e Taylor dovuto al futuro di Steffy. La madre, infatti, vorrebbe che Liam stesse con la figlia, ora che ha due bambine, ma Ridge è combattuto perché non vuole che questa situazione sia oggetto di discussione con Brooke che ovviamente parteggia affinché Liam resti con sua figlia Hope ora che lei è scioccata anche dalla morte della loro prima figlia. Intanto iniziano a sorgere i primi sospetti sulla piccole Phoebe e sul legame che in pochi minuti si è instaurato con Hope mentre Zoe cercherà di sapere da Flo qual è il segreto che nasconde suo padre e come mai prima di partire è apparso corsi turbato per la morte di Beth.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Xander incontra Dorian e discutono delle prove fotografiche ma subito dopo parla con Zoe dell’improvvisa scomparsa del padre di lei, Reese, che è rientrato a Londra. La ragazza è rimasta molto stupita della partenza così repentina dell’uomo e vuole andare nella casa in cui il padre ha vissuto a Los Angeles per scoprire qualcosa perché ha capito che Reese nasconde un segreto. Il suo arrivo a casa del padre, però, nasconde una sorpresa: a casa di Reese c’è una giovane donna che si chiama Flo. Zoe prova a farle delle domande per capire come mai la ragazza sia lì e se fra lei e l’uomo c’è una relazione. La giovane, però, non intende rispondere a nessuna domanda e invita Zoe a contattare Reese per fare a lui tutti questi quesiti. Intanto Hope torna al lavoro alla Forrester Creations dopo aver perso il bambino e Liam l’accompagna in ufficio: tutti sono felici di rivederli ma la giovane non sembra essere ancora serena. I due vengono accolti da Queen, Eric e Brooke che sono molto felici di rivedere Hope riprendere una vita normale, dopo aver perso la piccola Beth appena nata. Per rincuorarla le dicono anche che pensano di stanziare più fondi per la Hope For Future, la linea di moda che la figlia di Brooke ha lanciato e che è rimasta in una sorta di limbo quando la giovane, troppo sofferente per la morte della figlia neonata, ha deciso di fermarsi per un po’. Il padre Eric e la nuova moglie Queen consigliano a Hope di rituffarsi subito nel lavoro per dimenticare il dolore e colgono l’occasione anche per chiederle come ha reagito la giovane Forester alla notizia che Steffy ha adottato una bambina di pochi giorni che ha chiamato Phoebe, in onore della sorella gemella morta molti anni prima.