Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Thomas deve essere operato

Beautiful, anticipazioni puntata 31 gennaio

Nella puntata di oggi, lunedì 31 gennaio, della soap opera statunitense “Beautiful” Finn dice a Ridge e Steffy che Thomas ha bisogno di un’operazione urgente perché il versamento di sangue è troppo esteso. L’operazione non sarà semplice ma è necessaria, quindi a Ridge e Steffy non resta che aspettare. Liam finalmente si rende conto che Hope non l’ha tradito e che tutta la situazione è nata da un equivoco. Quindi non è Hope la traditrice ma l’unico che ha messo in pericolo il loro matrimonio, tradendola con un’altra donna, è stato proprio lui. Quando Hope e Liam arrivano in ospedale, Ridge non smette di ringraziare Hope perché solo grazie al suo intervento Thomas è riuscito ad arrivare in ospedale in tempo. Liam ha invece modo di poter dire a Steffy che il bacio che ha visto non era fra Thomas e Hope ma fra suo fratello e il manichino… Hope scoprirà cosa è successo tra loro?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Thomas rischia di morire

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope cerca in tutti i modi di spiegare a Liam che non ha baciato Thomas e che mai avrebbe messo in pericolo il loro matrimonio. Tuttavia il marito non le crede perché è certo di quello che ha visto la sera prima, così la Logan gli chiede a che ora è passato e quando Liam risponde che era tarda serata, allora finalmente nella ragazza tutto si fa chiaro. Hope capisce che quello che Liam ha visto è certamente Thomas ma la donna che baciava non era lei bensì il manichino. Così finalmente ha l’opportunità di raccontare tutta la storia, di come lei e Douglas abbiano cenato a casa di Thomas e poi sono andati subito via. Nel palazzo il bambino ha incontrato un suo amichetto e si è fermato a giocare mentre lei è ritornata a casa di Thomas perché aveva dimenticato la borsa ma quando lo stilista si è fatto troppo romantico, lei è andata subito via. Poi continua raccontando della visita di Finn e delle sue preoccupazioni e di come quella mattina sia tornata lì per accertarsi delle sue condizioni e poi lo svenimento. Dopo aver ribadito che mai avrebbe tradito il marito, lo incoraggio ad andare subito con lei in ospedale perché Thomas sta molto male.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Liam parla con Hope

Ridge e Steffy hanno finalmente notizie da Finn che è stato aggiornato dai medici che hanno in cura Thomas. Purtroppo Thomas ha un versamento di sangue al cervello, conseguente alla botta dopo la caduta, per questo motivo non ha ancora ripreso conoscenza e probabilmente sarà necessaria una operazione di urgenza. Negli uffici della Forrester Paris fa compagnia a Zende mentre aspetta il ritorno della sorella. Inevitabilmente il discorso cade su Zoe e su come sia riuscita a farsi perdonare dopo quello che ha fatto nella vicenda del rapimento di Beth. Lo stilista ammette che quello che la modella ha fatto è stato molto grave ma c’è da dire che Reese l’aveva messa in una situazione molto difficile e chiunque si sarebbe trovato in difficoltà. Il discorso passa poi su Thomas e il cugino dice di essergli molto grato perché quando fu adottato dai Forrester, è stato il primo a rendersi disponibile nei suoi confronti, coinvolgendo nel suo gruppo di amici. Poi racconta a Paris di essere davvero convinto che Thomas stia molto meglio, stia finalmente sulla strada per tornare a una vita normale, finalmente guarito dalla sua ossessione nei confronti di Hope. Proprio per questo motivo, Zende spera da questo momento in poi di poter trascorrere più tempo insieme al cugino.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Finn avvisa Steffy su Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA