Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 ottobre: Flo trattamento di favore?

Beautiful, anticipazioni puntata 31 ottobre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 31 ottobre, il tenente Sanchez parla con Flo e le offre la possibilità di avere un trattamento di favore in cambio del suo aiuto a smascherare il giro di documenti falsi che sono serviti per l’adozione di Beth/Phoebe. Subito dopo il poliziotto si reca in ospedale per raccogliere le testimonianze di Hope, Brooke, Liam e Ridge. Quando arriva trova una situazione di forte tensione perché fra Ridge e Brooke perché, anche se entrambi sono molto preoccupati per le condizioni di salute del ragazzo, non sono però d’accordo sul fatto che si sia trattato di un incidente oppure no. Il tenente incalza con le sue domande mettendo in difficoltà la Logan. Intanto Shauna prova a convincere Quinn ad aiutarla a tirare fuori di prigione la figlia, cercando di spiegarle che il colpevole di tutta questa situazione è stato Reese Buclingham che ha manipolato anche un’inconsapevole Florence.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Eric e Quinn sono venuti a sapere di quello che è accaduto a Thomas e il capostipite della famiglia Forrester è molto preoccupato perché pensa di non essere stato troppo vicino a suo nipote. Inoltre si rammarica molto di aver ospitato Shauna e Flo, che reputa colpevoli di aver causato la situazione che ha spinto poi Thomas a comportarsi in questo modo con Hope. Quinn è molto combattuta perché da un lato è dispiaciuta per i sensi di colpa del marito e vorrebbe risollevargli il morale, ma dall’altra parte non se la sente di scagliarsi contro la sua amica Shauna né contro Flo che ha visto crescere e ha desiderato avere come nuora. Eric però le chiede di essere obiettiva e di valutare in modo giusto due donne, Florence in particolare, che con il suo silenzio ha contribuito a tenere lontana Beth da Hope, ha reso infelice sua nipote Steffy, ha spinto Hope fra le braccia di Thomas senza che lei lo amasse e lo desiderasse davvero. Il Forrester, quindi, pensa che sia giusto che la ragazza paghi per quello che ha fatto e resti in prigione il più a lungo possibile.

Non è dello stesso parere Shauna che va a trovare sua figlia in prigione e le spiega che sta facendo di tutto per farla uscire almeno su cauzione. Flo è molto provata ma dice alla madre di non fare nessuna follia perché è giusto che lei sia in quella situazione visto che deve essere punita per quello che ha fatto. Shauna cerca di spingerla a non arrendersi, a fare di tutto per trovare un alleato potente che sia in grado di farla uscire dal carcere. Quando Flo le fa notare che non hanno i soldi per pagare la cauzione, figuriamoci per un bravo avvocato, allora Shauna aggiunge che vuole parlare con Quinn che è l’unica in grado di aiutarla a risolvere questa situazione. Al capezzale di Thomas la tensione continua a salire, soprattutto dopo che Hope ha confessato di non essersi mai sentita in pericolo. Ridge è molto contrariato nei confronti della moglie e reputa che il suo gesto di spingere Thomas dalla scogliera sia stato voluto. La tensione sale anche con Liam perché lo Spencer fa una battuta sul desiderio di Thomas di essere un buon padre per Douglas. Quando il medico esce per dare le informazioni necessarie sullo stato di salute del giovane, chiede anche le dinamiche dell’incidente per capire quali possano essere state le cause della sua caduta. Ridge è sul punto di raccontare che è stata la moglie a spingerlo ma si trattiene e chiede semplicemente di avere l’opportunità di entrare nella stanza del figlio per essere vicino e spronarlo a riaprire gli occhi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA