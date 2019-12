Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Liam in crisi, Hope sola e in travaglio!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 DICEMBRE

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 4 dicembre, Liam sarà molto preoccupato, perché non è riuscito a prendere l’aereo per raggiungere sua moglie Hope. Il giovane inizierà ad agitarsi sempre di più, quando le condizioni della sua amata incominceranno ad aggravarsi. Hope sarà abbastanza confusa, dato che non si sarebbe mai aspettata di entrare in travaglio così presto, ma pare che la sua piccola stia proprio per nascere. Intanto, Zoe starà in pensiero per il padre, che ha un grosso debito con un pericoloso strozzino. La modella, allora, starà molto in ansia per le prossime mosse che metterà in atto Reese, e cercherà di tranquillizzarsi, confidandosi con Xander. Zoe, allora, si riavvicinerà al suo fidanzato, dopo la piccola crisi che avevano attraversato i due. Liam sarà poi furioso del fatto di essere bloccato a Los Angeles, mentre Hope si trova da sola a Catalina in pieno travaglio. Alla fine, il giovane prometterà alla moglie che lui farà in modo di essere presente nel momento in cui nascerà la loro piccola.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera Beautiful, la famiglia Forrester ha festeggiato il Natale in casa di Eric. Ai festeggiamenti ha preso parte pure Steffy, accompagnata dalla figlioletta Kelly. Nel corso di questo evento, Hope è stata molto contenta, anche perché Taylor non era stata invitata. La Sharpe e Liam, poi, hanno comunicato a tutta la famiglia di aver scelto il nome della bambina che aspettano, che sarà Beth, che è il diminutivo di Elizabeth. Ridge, inoltre, è andato a trovare Taylor in casa di Steffy, per scambiarsi gli auguri con lei e darle il regalo di Natale. In seguito, la figlia dell’uomo lo ha raggiunto nella sua abitazione e gli ha confidato una cosa importante. Steffy, infatti, ha confessato a Ridge che avrebbe adottato una bambina, per poter far crescere Kelly con una vera sorellina. La giovane ha aggiunto che avrebbe chiamato la piccola Phoebe, come la sua amata sorella gemella. Dopo aver ascoltato le parole della figlia, il Forrester è stato molto contento e si è commosso parecchio. Hope ha infine proposto a Liam di trascorrere insieme gli ultimi giorni di gravidanza della donna a Catalina e il giovane Spencer ha accettato. Nell’episodio del 3 dicembre di Beautiful, Liam è costretto a rimandare la sua luna di miele sull’isola di Catalina. Kelly si è ammalata improvvisamente, e lui e Steffy devono portare la piccola dal loro medico di fiducia. Hope, però, parte comunque da sola, consapevole che il marito l’avrebbe raggiunta presto. Il giovane Spencer è quindi seriamente preoccupato per la figlia, ma poi scopre che alla bambina non è successo nulla di grave. Il pediatra, infatti, comunica a lui e a Steffy che Kelly ha una leggera influenza e che guarirà presto. Liam allora decide di prendere il primo volo per Catalina, per raggiungere la moglie e passare dei giorni tranquilli insieme con lei, che permetteranno ai due di ritrovare un pò di pace e serenità. I piani dello Spencer vanno però in fumo. Quando il ragazzo si reca all’eliporto, viene a sapere che non può assolutamente raggiungere Catalina per il maltempo. Nel frattempo, Hope incomincia ad avvertire delle forti contrazioni. La giovane, dunque, si mette in contatto con il marito, pregandolo di andare da lei al più presto, dato che ha già le doglie. Reese, infine, pensa a come ripagare il debito che ha contratto con uno strozzino.

