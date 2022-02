Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: Liam vuole dire la verità a Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 4 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 4 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam dice a Steffy che ha intenzione di dire tutto a Hope perché la moglie si merita la sua sincerità. Steffy, però, gli chiede di non farlo e di aspettare almeno che Thomas esca dalla sala operatoria: dire la verità sconvolgerà il suo mondo e lei non si sente pronta in questo momento, visto che ha già perso una sorella e ora rischia di perdere anche il suo amato fratello. Intanto Finn, ha raggiunto Ridge e non ha buone notizie sulle condizioni di salute del ragazzo che non si è ancora risvegliato e desta molte preoccupazioni in tutti i medici che lo stanno seguendo. Quinn dice a Eric di essersi resa conto di aver sbagliato moltissimo nei suoi riguardi e che sta solo cercando il modo di farsi perdonare da tutti. Questa volta il capofamiglia dei Forrester sembra essere più disponibile nei confronti della moglie e, pur ribadendo il suo dolore per il tradimento morale, è disposto a passarci sopra.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge cerca di capire se Hope aveva mai colto dei segnali che potessero far capire che Thomas era in questo stato così confusione mentale. La ragazza però nega poiché nelle ultime giornate aveva trascorso molto tempo con lo stilista trovandolo sempre in buona salute e di ottimo umore. Solo quella mattina, quando spinta da Finn era tornata a casa sua, ha capito che c’era qualcosa che non andava. Ridge non smette di ringraziarla per l’aiuto che ha dato al figlio, probabilmente gli ha salvato la vita, poi ribadisce che Thomas sarebbe molto felice di saperla al suo capezzale e di essere ancora amici. Intanto Finn esce dalla sala operatoria e la faccia preoccupata la dice lunga sullo stato di salute del ragazzo. Liam in una stanza attigua dice a Steffy che si è sbagliato sul bacio che si sono scambiati Thomas e Hope in quanto non si trattava della ragazza ma di un manichino. Steffy è sconvolta, sia perché si rende conto che il fratello è in una situazione molto più grave di quanto si potesse immaginare, sia perché sa benissimo che se Hope non ha tradito Liam allora lo Spencer non metterà fine al suo matrimonio.

Quinn origlia ancora la conversazione fra Eric e Shauna e sente che la sua ex amica sta facendo di tutto per riuscire a convincerlo a perdonare la moglie. La Fulton gli ricorda che lui e Quinn insieme hanno superato tantissimi ostacoli e sono andati contro tutto e tutti per stare insieme, quindi sarebbe un vero peccato buttare tutto all’aria per un semplice litigio. Shauna prova a fargli capire che non può aver perdonato lei ed essere ancora in collera con sua moglie perché hanno avuto la medesima colpa. Alla fine Eric ammette di sentire molto la mancanza di Quinn ma di non riuscire ancora a fidarsi, poi aggiunge che la Fuller dovrebbe essere davvero fiera di avere un’amica come Shauna che si preoccupa per lei e si batte in prima persona per aiutarla. La Fulton ammette di sentire anche lei la mancanza della sua migliore amica, con la quale ha diviso sia i momenti brutti che quelli belli, e di sperare di poter presto fare pace con lei. Quando la donna va via, Quinn si palesa a Eric e gli chiede di poter finalmente parlare per riuscire a salvare il loro rapporto. Il Forrester sembra davvero felice di vederla e forse le parole di Shauna hanno colto nel segno e preparato il terreno giusto per suggellare la pace.

