Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: Flo affronta sua madre

Dove siamo arrivati nelle ultime puntate di Beautiful?

Negli ultimi episodi della soap Beautiful mentre Carter e Paris sono usciti di corsa per capire che cosa abbia potuto far scattare l’allarme antincendio, Zoe è molto concitata e racconta a Zende della proposta di matrimonio e del fatto che non ha potuto dare una risposta perché c’è stato questo imprevisto nel condominio. Lo stilista chiede quindi alla modella se la sua intenzione era quella di accettare la proposta ma la Buckingham non sa bene cosa dirgli: ha sempre desiderato sistemarsi con un uomo come l’avvocato della Forrester, bello e ricco ma soprattutto molto innamorato di lei. Le ultime esperienze negative l’avevano però spinta a non credere più nelle relazioni e ora non sa cosa fare perché da un lato desidera legare la sua vita a quella di Carter ma dall’altro ha paura di affrettare i tempi. Poi chiede a Zende un consiglio e lo stilista sta per rivelarle che qualche tempo prima, quando la modella e il suo amico erano in procinto di trascorrere la loro prima notte insieme, le aveva mandato un messaggio per chiederle di non affrettare i tempi e di dargli una possibilità ma quel testo non era mai partito per un problema del cellulare. Proprio ora che sta per farle la stessa richiesta, vengono interrotti di nuovo dal ritorno di Carter e della sorella di Zoe.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Zende vuole dichiarare il suo amore a Zoe

A Beautiful Waytt prova a perorare con Eric la causa della madre dicendo al capofamiglia dei Forrester che la donna è molto innamorata di lui e che ha certamente commesso uno sbaglio ma solo perché si sentiva minacciata da Brooke e dal suo tentativo di buttarla fuori dalla famiglia. Quando si rende conto, però, che l’uomo non è intenzionato al momento a perdonare Quinn, allora il ragazzo prova a mitigare la sua colpa dicendo che non è stata sola in questa avventura ma che è stata aiutata da Shauna, che di certo non è stata una vittima della situazione. Viene così a scoprire che la suocera è ancora ospite a casa di Eric, a differenza di quanto Quinn immagini. La Fuller, invece, sta raccontando a Flo che sua madre avrà certamente lasciato la casa dei Forrester capendo che la sua presenza alla villa era assolutamente inappropriata. La stessa Flo ha provato a rassicurare Quinn del fatto che sua mamma non aveva certamente intenzione di nuocerle in qualche modo fermandosi ospite da Eric, quindi lo stupore della ragazza è davvero grande quando il fidanzato torna a casa e le racconta che non solo la sua chiacchierata con il patrigno non ha fato i frutti sperati ma anche che ha scoperto che Shauna vive ancora sotto lo stesso tetto dell’uomo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Zoe a disagio a causa della sorella

Beautiful: anticipazioni del 4 gennaio 2022

Nella puntata di martedì 4 gennaio, secondo le anticipazioni Beautiful, non appena viene a sapere che sua madre ha mentito non solo a lei ma soprattutto a Quinn, Flo decide di affrontarla e, insieme a Waytt, la incalza per sapere come mai non ha ancora lasciato casa di Eric e in modo particolare per capire se la madre abbia delle mire sul marito dell’amica, tuttavia la donna ancora una volta sembra reticente. Zoe, ignorando l’interesse che Zende prova nei suoi confronti, decide di accettare la proposta di matrimonio che le ha fatto Carter, suscitando una viva gioia non solo nel suo fidanzato ma anche nella sorella che si sta legando molto a Carter ed è felice di averlo come cognato. Pure Zende si complimenta con la coppia e fa loro gli auguri di una vita serena e felice, ma nonostante questo non riesce a smettere di pensare a Zoe e a come avrebbe potuto essere la loro vita se avesse trovato il coraggio di farle sapere quali sono i suoi veri sentimenti.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Thomas si sbarazza del manichino

