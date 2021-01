Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: Hope vuole sposarsi nuovamente con Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 4 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 4 gennaio, Hope riflette su quanto le ha detto sua madre e pensa che forse potrebbe essere una buona idea quella di sposarsi nuovamente con Liam. Aspetta, quindi, il ritorno del compagno a casa per parlare del loro futuro ma quando lo Spencer rientra ha una sorpresa che non immaginava: Liam le dice di aver portato la piccola Beth in visita a casa di Steffy. Accecata dalla rabbia, la Logan decide di andare a casa della sua rivale. Thomas, invece, capisce che deve ricrearsi una rete di contatti intorno a sé, soprattutto se intende vendicarsi di Brooke. E chi odia la Logan così tanto quasi quanto la odia lui? Naturalmente Zoe, che ha più di una ragione per ritenere Brooke la vera colpevole di tutto cià che è successo a lei e a suo padre. Per questo motivo Thomas propone a Zoe di diventare sua complice nella lotta contro la Logan per avere in cambio di nuovo un posto di lavoro presso la Forrester Creation.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. L’incontro fra Beth e Steffy è molto commovente e Liam è felice di aver preso questa decisione. D’altra parte la bambina si sente a casa lì e anche Kelly è felice di aver finalmente rivisto la sorellina, tanto che le due bambine si addormentano insieme. Steffy e Liam ne approfittano per parlare di tutto quello che è successo e la giovane Forrester gli dice che capisce le motivazioni per le quali Hope ha deciso di portare subito via la bambina ma avrebbe preferito che la ragazza avesse avuto più tatto, scegliendo magari una transizione soft per far abituare tutti alla nuova situazione. Poi aggiunge di aver capito che Hope non ha intenzione di far sì che lei possa mantenere un rapporto con la bambina perché in tutti quei mesi non l’ha mai chiamata nè le ha portato la bambina in visita. Lo Spencer, però, promette che farà di tutto perché Beth e Kelly crescano insieme e che Steffy possa continuare a frequentare quella che per un lungo anno è stata la sua piccola Phoebe.

Hope, ignara di tutto, sta parlando con sua madre di come stanno crescendo Beth e Douglas. Brooke, però, insiste sul fatto che va bene che lei passi tutto questo tempo con i bambini ma che non deve trascurare il suo rapporto di coppia, per questo si offre di occuparsi dei piccoli se loro vogliono trascorrere del tempo insieme. Hope, però, la rassicura dicendole che hanno già ritrovato la loro intimità e che il rapporto procede a gonfie vele. Quando, però, la madre le chiede se Liam le abbia già chiesto di sposarlo nuovamente, la ragazza deve ammettere che, presi da tutto ciò che è successo negli ultimi tempi, non hanno neanche pensato a questa cosa. Brooke, però, insiste sull’importanza di ritornare alla normalità e invita la figlia a trattare questo argomento con lo Spencer. A casa di Vinny, Thomas racconta a Zoe quali siano i suoi obiettivi per il prossimo futuro. Ha deciso di mettere da parte l’ossessione di Hope, visto che lei preferisce stare con uno che non l’amerà mai tanto quanto la ama lui, ma non intende rinunciare al figlio né alla sua carriera nell’azienda di famiglia. Quando però la Buckingham gli fa notare che difficilmente Brooke e Hope lo perdoneranno per quello che ha fatto, Thomas fa trapelare tutto il suo fastidio nei confronti della matrigna e delle Logan in generale, colpevoli di volersi impadronire non solo degli uomini Forrester ma anche dell’azienda. È arrivato il momento, però, che qualcuno le contrasti e questa persona non può che essere proprio lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA