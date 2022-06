Beautiful, anticipazioni puntata 4 giugno/ Un brutto incidente per Bill e Liam

Cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful di oggi 4 giugno 2022? Secondo le anticipazioni nella puntata della soap di sabato 4 giugno la serata fra Paris e Zende viene completamente rovinata da alcuni problemi intestinali da parte della ragazza. Non appena Quinn viene a sapere quello che ha fatto Zoe, si congratula per la sua intraprendenza e poi la invita a non sentirsi in colpa perché ha solo messo in atto una piccola vendetta verso sua sorella che l’ha trattata con poco rispetto e si è dimostrata molto insensibile.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Zoe cerca di sabotare la serata di Paris

Bill, intanto, ha trascorso la serata a casa di Brooke e dopo aver bevuto ha chiesto a Liam di guidare la sua auto fino a casa sua. Il giovane è felice per i progressi della sua storia con Hope e non fa che parlare e sorridere, tanto che guida in modo abbastanza distratto e non si rende conto di aver travolto qualcosa. Quando lui e il padre scendono dalla macchina per vedere cosa abbiano colpito, si rendono conto che si tratta di Vinny, finito sotto l’auto e morto sul colpo. Sul volto dei due Spencer cala il terrore.

Beautiful, anticipazioni 2 giugno 2022/ Serata romantica tra Paris e Zende rovinata

Beautiful, cosa è accaduto nelle puntate precedenti?

Nelle puntate precedenti di Beautiful Quinn fa capire a Zoe ha intenzione di vendicarsi per quanto accaduto. Poi le dice che va a incipriarsi il naso e le chiede di dare un occhio alla sua borsa, dalla quale spunta in bella vista la confezione di lassativo naturale che è andata a comprare per Eric. Quando la Fuller esce dalla stanza, la modella ne approfitta per mettere un paio di cucchiai di lassativo nella borraccia di Paris e poi si accerta che la sorella beva tutto quando rientra in ufficio. Quando rientra Quinn, chiede senza mezzi termini alla giovane Buckingham se ha messo in pratica la sua vendetta ma Zoe non risponde e le chiede piuttosto se per caso il lassativo può avere conseguenze negative sulla salute. Quando Quinn la rassicura che al massimo dovrà correre al bagno, le due donne iniziano a ridere per cementare la loro complicità.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Zoe pensa a Carter, Paris e Zende...

La serata fra Hope e Liam procede molto bene tanto che fra i due c’è anche un appassionato bacio. Lo Spencer esulta per questo motivo, pensando che possa voler significare un riavvicinamento fra i due, ma Hope mette subito le cose in chiaro e ribadisce che se sono separati non è certo perché ha smesso di amarlo ma perché lui l’ha tradita, quindi il bacio non è significativo di altro ma ha ancora bisogno di tempo per riuscire ad elaborare la situazione. Liam si rende conto che il percorso che devono compiere per riuscire a salvare il loro matrimonio è ancora lungo ma si sente fiducioso perché pensa che sia il primo spiraglio nella corazza che Hope ha deciso di mettersi addosso è stato aperto. Inoltre Bill preoccupato per il fatto che Thomas possa approfittare della situazione per riavvicinarsi a Hope e Brooke purtroppo deve confermare di avere lo stesso timore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA