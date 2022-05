Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 maggio: Flo alla Forrester, Zoe fa una sorpresa…

Beautiful, anticipazioni puntata 4 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 maggio, della soap opera “Beautiful” Flo si sente finalmente accettata dalla famiglia di suo padre e così corre subito alla Spencer per raccontare al fidanzato quello che è successo. Con Wyatt, poi, inizia a fare progetti per il futuro ora che anche lei lavora e si sente realizzata. Zoe non vuole rinunciare all’opportunità di sposare un uomo come Carter e così cerca di avere l’appoggio della sorella per riuscire a convincere l’avvocato a perdonarla. Quando Brooke lo viene a sapere, però, commenta con Ridge che la modella è davvero una donna poco affidabile, anche se si pensa a tutto quello che ha fatto in passato, quindi sconsigliano a Carter di ritornare con una persona del genere perché lo farebbe solo soffrire. La Buckingham, però, prova a giustificare tutti i suoi comportamenti dicendo che le sue problematiche sono legate al rapporto sempre conflittuale che ha avuto con il padre, Reese, che l’ha trascinata anche nel rapimento di Beth.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Wyatt e Shauna sono agitati perché Flo è stata convocata da Katie alla Forrester Creations ma la donna non ha voluto dire per quale motivo. I due fanno ipotesi ma vengono interrotti dall’arrivo di Bill che si arrabbia molto visto che il figlio negli ultimi giorni sta lavorando molto poco e non riesce a concentrarsi. In realtà il ragazzo spiega che stanno aspettando il ritorno di Flo per capire il motivo di questa chiamata così urgente. Negli uffici della Forrester, Katie chiede a Ridge, con il supporto delle sue sorelle, di assumere Flo visto che si tratta di una Logan e la loro famiglia si prende sempre cura di ogni membro. Tutto quello che la ragazza ha fatto in passato resta, di certo non si può scordare, però è il momento del perdono e si deve andare avanti. Ridge si dichiara d’accordo, se Brooke è favorevole a questa assunzione, visto che Hope dovrà sempre vederla in ufficio, ma la più grande delle sorelle Logan è d’accordo con Katie. Quando Flo entra in ufficio, sono tutti pronti per farle la proposta.

Flo non immagina cosa vogliano dirle e quindi quando le chiedono di lavorare nuovamente alla Forrester, questa volta nelle pubbliche relazioni con Katie, la Fulton è commossa e le scende qualche lacrima. Poi ovviamente accetta subito la proposta, dicendo che attraverso le zie sente il calore e l’amore di Storm. Quando le tre Logan decidono di portare la ragazza a farle vedere l’ufficio e a farle conoscere il resto dello staff, Ridge resta da solo e ha un confronto con Carter, il quale ha bisogno di sfogarsi con l’amico. L’avvocato, infatti, poco prima ha avuto l’ennesima discussione con Zoe la quale tenta di convincerlo del fatto che è molto pentita per quello che è successo e che farà di tutto per rimettere in piedi il loro rapporto. Carter, però, è davvero molto scettico e non pensa che la loro relazione possa essere recuperata, visto che si è sentito davvero tradito dalla ragazza. Anche Zoe ha bisogno di parlare con qualcuno e così va a cercare la sorella ma la trova che sta flirtando con Zende e questo la fa arrabbiare ancora di più. Poi racconta ad entrambi che ha provato nuovamente a parlare con Carter ma che il fidanzato, o forse ormai dovrebbe essere definito ex, non sembra disposto ad una riconciliazione e per questo motivo tutto il suo futuro, la felicità che avrebbe dovuto avere con lui. Quindi ha necessità di trovare una soluzione per evitare che i suoi progetti per il futuro possano sfumare nel vento.

