Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 marzo: il legame tra Wyatt e Flo…

Beautiful, anticipazioni puntata 4 marzo 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, di oggi 4 marzo, un nuovo e strano intreccio sconvolgerà le vite dei protagonisti. In un fortuito incontro fra Flo e Waytt, infatti, si scoprirà che i due sono cresciuti insieme a Las Vegas e che al liceo avevano avuto anche una storia che si era interrotta bruscamente quando il ragazzo era dovuto scappare nella notte per un debito contratto da Queen con gente poco raccomandabile. Questa conoscenza spingerà Flo ad entrare ancora più in profondità nei legami familiari di Hope e Liam. Intanto i due ragazzi discuteranno fra di loro del fatto che Zoe conosca Flo e di quello che la ragazza stava per dirle prima dell’arrivo della Buckingham. Sally, infine, confessa a Xander e a Tiffany di aver deciso di lasciare la Forrester per iniziare una nuova avventura nel gruppo della Spencer Communication.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Waytt si offre di aiutare Liam per crescere Kelly e Phoebe e di essere per loro lo “ziompatico” ossia lo zio simpatico. Questa battuta è un modo per sdrammatizzare la situazione e spingere il fratello a riflettere sulla possibilità di accontentare Hope e ritornare con Steffy. Liam, però, è sicuro di amare la moglie e di non volerla lasciare. Allora i due fratelli decidono di non parlare più dell’argomento però Waytt gli dice che per lui ci sarà sempre e se dovesse avere bisogno di sfogarsi la porta del fratello sarà sempre aperta, anche se ora andrà a lavorare da loro padre. Dopo poco rientra a casa anche Hope e subito racconta al marito di aver incontrato la madre naturale della piccola Phoebe, la bambina che Liam sente così vicina. Intanto a casa della Forrester, Steffy parla con Ridge e gli racconta degli sforzi che sta facendo per crescere da sola le due bambine. Il padre si offre di darle una mano o di pagare una babysitter che possa stare più tempo con lei, ma la ragazza gli risponde che Liam è comunque sempre presente nella sua vita sua e delle bambine. Rimasta da sola, però, Steffy inizia a guardare le foto del suo matrimonio con Liam e riflette sul fatto di amare ancora l’uomo e di desiderare di tornare con lui per ricreare insieme una famiglia.

Flo parla con Hope e sta per rivelarle tutto quello che è successo. Proprio quando è sul punto di raccontare alla Logan la verità sulla morte della figlia, arriva Zoe e la blocca adducendo una scusa per allontanarla. A quel punto, però, la Logan non è intenzionata ad allontanarsi senza prima sapere quello che Flo voleva confessarle. Zoe è presa dal panico e le dice che ha scoperto chi è la madre naturale della piccola Phoebe, facendo il nome di Hlorence. Hope sembra credere a quello che l’amica le racconta e si commuove dicendo a Flo che la ringrazia per il sacrificio che ha fatto dando ad altri la sua bambina, perché proprio questa piccola è il motivo per il quale sta riuscendo a reagire al dolore. Dopo questa dichiarazione fatta con le lacrime agli occhi, Hope scappa via e Zoe ha l’opportunità di aggredire Flo poiché ha capito che la ragazza era sul punto di confessare ogni cosa. Chiede, quindi, ad un collega di sostituirla e la porta in disparte per chiederle come mai stesse parlando con Hope. Flo, allora, confessa di non riuscire a tenere più il segreto perché ha visto la sofferenza della ragazza mentre raccontava la perdita di Beth. Pertanto ritiene che la Logan debba sapere la verità su sua figlia per rimettere ogni cosa al proprio posto. Zoe, però, le ricorda dell’accordo stretto con Reese e dei soldi che ha ricevuto per tacere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA